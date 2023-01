Lần đầu tiên ở Việt Nam diễn ra tình trạng thiếu đơn hàng vào cuối năm

Thông tin trên được ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Thống kê dân số và lao động (Tổng cục Thống kê), cho biết tại buổi họp báo về tình hình lao động việc làm quý 4/2022 và năm 2022, do Tổng cục Thống kê tổ chức ngày 10.1.

Theo ông Phạm Hoài Nam, thông thường quý 4 hàng năm thị trường lao động cần nhiều nhân lực, do nhiều doanh nghiệp cần "chốt" đơn hàng. Tuy nhiên, trong quý 4/2022, lần đầu tiên ở Việt Nam diễn ra tình trạng thiếu đơn hàng vào dịp cuối năm, do tác động của tình hình an ninh chính trị nhiều nơi trên thế giới bất ổn, giá nguyên liệu, nhiên liệu, khí đốt tăng cao, buộc các nước châu Âu phải cắt giảm chi tiêu, mua sắm vào dịp cuối năm. Lãi suất và tỷ giá tăng vọt cũng khiến các doanh nghiệp càng gặp khó khăn và phải cắt giảm lao động.

Trong quý 4/2022, số có việc làm trong ngành công nghiệp và xây dựng có xu hướng giảm so với quý trước, số người làm việc ở ngành này là gần 17 triệu người, giảm 3.100 người so với quý trước.

Ngược lại, lao động có việc làm trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản là 14,1 triệu người, tăng 116.800 người so với quý trước và giảm 194.800 người so với cùng kỳ năm trước; ngành dịch vụ là 19,9 triệu người, tăng 125.900 người so với quý trước và tăng 2 triệu người so với cùng kỳ năm trước.





Về tình hình thất nghiệp, một số doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may, da giày, chế biến gỗ đã gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, bị cắt giảm đơn hàng, dẫn đến phải cắt giảm việc làm. Do đó, tình hình thất nghiệp quý này có xu hướng tăng lên so với quý trước. Cụ thể, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động là hơn 1,08 triệu người, tăng 24.900 người so với quý trước và giảm 520.000 người so với cùng kỳ năm trước.

Để thị trường lao động phục hồi, ông Nguyễn Trung Tuyến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, đề xuất tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, phát động các chương trình kích cầu nội địa, hỗ trợ xúc tiến thương mại, tìm kiếm khai thác thị trường mới, đơn hàng mới cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các địa phương cần đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển nguồn nhân lực; sắp xếp, tổ chức, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cung cấp đủ lao động có kỹ năng nghề; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại cho người lao động để duy trì việc làm…