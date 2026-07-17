Lần đầu tiên, sân khấu thực cảnh hiện diện trên biển Mỹ Khê - Đà Nẵng

Ngày 17.7, Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng cho biết biển Mỹ Khê sẽ lần đầu tiên được lựa chọn làm sân khấu thực cảnh trong chương trình khai mạc Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 (Enjoy Danang Festival 2026), diễn ra vào tối 23.7.

Thay vì một sân khấu ngoài trời thông thường, chương trình sử dụng chính không gian biển, bầu trời và đường chân trời làm phông nền để tạo nên trải nghiệm nghệ thuật giàu cảm xúc cho người dân và du khách.

Sân khấu thực cảnh trên biển Mỹ Khê đang được hoàn thiện, lần đầu đưa không gian biển trở thành phông nền cho chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 ẢNH: BTC

Điểm nhấn của chương trình là sân khấu mang hình tượng cánh buồm vươn ra biển lớn, biểu trưng cho hành trình giao thương, hội nhập và khát vọng vươn xa của vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng. Thông qua âm nhạc, ánh sáng, công nghệ trình diễn cùng nghệ thuật thực cảnh, khán giả sẽ được dẫn dắt khám phá câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người xứ Quảng.

Theo Ban tổ chức, mạch nội dung được khởi nguồn từ hình ảnh một giọt nước trên thượng nguồn sông Thu Bồn, theo dòng chảy bồi đắp nên những làng quê, làng nghề, làng chài, các thương cảng và trung tâm giao thương xưa như Trung Phường, Điện Bàn, Hội An trước khi hòa mình vào biển lớn và hội tụ tại Đà Nẵng - đô thị năng động của hôm nay.

Điểm khác biệt của chương trình là khai thác tối đa vẻ đẹp tự nhiên của biển Mỹ Khê như một phần của ngôn ngữ nghệ thuật. Tiếng sóng, gió biển, không gian biển đêm cùng hệ thống ánh sáng và hiệu ứng kỹ thuật sẽ hòa quyện với các tiết mục biểu diễn, tạo nên một sân khấu thực cảnh giữa đại dương - lần đầu tiên được dàn dựng tại Đà Nẵng.

Biển Mỹ Khê sẽ là không gian trình diễn thực cảnh đầu tiên, kể câu chuyện văn hóa Quảng Nam - Đà Nẵng bằng ánh sáng và âm nhạc ẢNH: BTC

Chương trình thực cảnh trên biển Mỹ Khê chỉ diễn ra trong đêm 23.7, mở màn cho Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026. Lễ hội kéo dài đến ngày 26.7 tại Công viên Biển Đông, các bãi biển du lịch và nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố.

Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, lễ hội sẽ có hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, ẩm thực và trải nghiệm biển, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch mùa hè, đồng thời tiếp tục khẳng định Đà Nẵng là điểm đến của các lễ hội và sự kiện quy mô lớn.