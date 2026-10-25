Lan Ngọc muốn đổi vai Kỳ Duyên, tiết lộ bí mật 'vợ chồng' với Steven Nguyễn

Ninh Dương Lan Ngọc khen diễn xuất của Kỳ Duyên

Tham gia Gia vị phim, ba diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Steven Nguyễn và Kỳ Duyên có dịp chia sẻ về quá trình đóng phim, cách xây dựng nhân vật và kỷ niệm trong quá trình ghi hình phim điện ảnh Chị chị em em 3. Câu chuyện đằng sau ống kính cho thấy sự đầu tư, tâm huyết của các diễn viên trong từng phân đoạn.

Ninh Dương Lan Ngọc, Steven Nguyễn và Kỳ Duyên hào hứng chia sẻ về khoảnh khắc hài hước khi quay Chị chị em em 3 ẢNH: M.H

Ninh Dương Lan Ngọc dành lời khen cho diễn xuất của Kỳ Duyên khi thể hiện vai Thị Mầu. Với nữ diễn viên 8X, đây là vai diễn khó và có nội tâm phức tạp. Vì vậy, nếu được đổi vai, Ninh Dương Lan Ngọc mong được thử sức với nhân vật Thị Mầu. Lắng nghe chia sẻ từ đàn chị, Hoa hậu Việt Nam 2014 cảm thấy hạnh phúc vì nỗ lực của mình được công nhận.

Bên cạnh đó, Lan Ngọc còn chia sẻ về trải nghiệm lần đầu vào vai vợ của Steven Nguyễn trong tác phẩm điện ảnh này. Đặc biệt, phân đoạn giằng co quyết liệt khi Thị Liễu tìm cách thoát khỏi mối quan hệ độc hại với Văn Cường đòi hỏi cả hai diễn viên phải vận dụng kỹ thuật diễn xuất và phối hợp ăn ý để truyền tải chân thật. Ngoài quá trình ghi hình, mỹ nhân 8X còn hào hứng tiết lộ bí mật giữa cô và Steven Nguyễn.

Chị chị em em 3 lấy bối cảnh chốn Kinh Bắc xưa, khai thác câu chuyện tình yêu đặt trong xã hội nhiều nguyên tắc và lễ nghi, phần nào kể về thân phận phụ nữ xưa khi không thể tự quyết định hạnh phúc của riêng mình. Bộ phim của nhà sản xuất Will Vũ và đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng chính thức khởi chiếu từ ngày 30.10 trên toàn quốc.