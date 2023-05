Làn sóng phá sản đe dọa kinh tế Mỹ

Số đơn xin phá sản tăng hơn 216%

Theo trang The Street, dữ liệu mới nhất của S&P Global cho thấy tình trạng phá sản đang gia tăng một cách đáng lo ngại tại Mỹ. Số đơn xin phá sản có giảm trong tháng 4 so với tháng 3, dù tính chung 4 tháng đầu năm thì số đơn xin phá sản cao nhất kể từ năm 2010. Dữ liệu cho thấy có 54 doanh nghiệp nộp đơn xin phá sản vào tháng 4, so với 70 doanh nghiệp vào tháng 3. Tính chung 4 tháng đầu năm, đã có 236 doanh nghiệp nộp đơn xin phá sản, tăng hơn 216% so với con số 109 doanh nghiệp vào cùng kỳ năm ngoái.