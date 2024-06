Lần thứ 5 mở phiên tòa xét xử vụ án liên quan Công ty Phú Việt Tín

Ngày 27.6, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử lại vụ án liên quan đến Công ty Phú Việt Tín. Đây là lần thứ 5 phiên tòa được mở, 4 lần trước HĐXX quyết định trả phiên tòa yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ nhiều vấn đề khác.

3 bị cáo tại phiên tòa LÊ LÂM

Các bị cáo của vụ án gồm Nguyễn Thuận (50 tuổi), Phùng Thanh Sơn (50 tuổi) và Đào Thị Thùy Trang (42 tuổi, cùng ở TP.Long Khánh).

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, Công ty Phú Việt Tín được thành lập từ năm 2008 do ông Đặng Phước Dừa (55 tuổi, ở TP.HCM; hiện đang bị Bộ Công an bắt tạm giam do sai phạm ở một vụ án khác) làm Chủ tịch HĐQT và là người đại diện pháp luật, vốn điều lệ 10 tỉ đồng. Trong đó, Tổng Công ty cao su Đồng Nai góp 2,5 tỉ đồng và cử ông Nguyễn Thuận làm người đại diện vào năm 2009. Thuận được Công ty Phú Việt Tín cử làm Tổng giám đốc.

Sau nhiều lần thay đổi đăng ký kinh doanh, tăng vốn và hạ vốn, đến năm 2018, Công ty Phú Việt Tín có vốn điều lệ là 160 tỉ. Trong đó Tổng Công ty cao su Đồng Nai góp 12,5 tỉ đồng (chiếm 7,812% vốn điều lệ).

Năm 2011, UBND tỉnh Đồng Nai giao Công ty Phú Việt Tín làm chủ đầu tư khu dân cư A1 - C1 (khu đô thị Dầu Giây) với diện tích 96 ha tại TT.Dầu Giây (H.Thống Nhất, Đồng Nai). Dự án được chia thành 4 giai đoạn.

Khu đô thị Dầu Giây LÊ LÂM

Cáo trạng cho biết, từ tháng 6.2017 đến tháng 6.2018, Nguyễn Thuận đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Kinh doanh, Phòng Kế toán, Phòng Hành chính Công ty Phú Việt Tín thực hiện việc bán nền đất và ký hợp đồng mua bán với khách hàng số lượng hơn 580 nền đất, tổng số tiền hơn 590 tỉ đồng.

Trong đó, khách hàng đã đặt cọc gần 467 tỉ đồng. Nguyễn Thuận nộp vào tài khoản công ty hơn 230 tỉ đồng, còn hơn 235 tỉ đồng thì để ngoài sổ sách và giữ trực tiếp.

Với vai trò là tổng giám đốc, Nguyễn Thuận còn chỉ đạo nhân viên làm giả 175 hợp đồng đặt cọc mua bán đất nền và các phiếu thu với số tiền thấp hơn số tiền thực tế khách hàng nộp để chiếm đoạt gần 6 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 19.9.2023, TAND tỉnh Đồng Nai lần thứ 4 trả hồ sơ vụ án tại Công ty Phú Việt Tín. HĐXX yêu cầu cơ quan điều tra giám định 175 hợp đồng mua bán để xác định chữ ký trong hợp đồng là giả hay thật; xác định lại trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo có phải là tham ô tài sản hay không; định giá lại hơn 580 thửa đất để xác định lại thiệt hại của Công ty Phú Việt Tín.