Lan tỏa mạng xã hội: Tờ giấy nhỏ và tình yêu lớn

"Ông ơi, tôi bị đau đầu phải vào bệnh viện để bác sĩ tiêm. Ông cứ đi ngủ đi, sáng mai đỡ tôi sẽ về. Vợ yêu của ông - Thị Nhạn". Tờ giấy nhỏ ghi nội dung đơn giản nhưng đầy yêu thương của cụ bà được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người rưng rưng.

N gọt ngào tuổi xế chiều

Nhân vật chính trong câu chuyện là bà Nguyễn Thị Nhạn (78 tuổi) và ông Phạm Văn Nhân (83 tuổi), quê ở Hưng Yên, hiện sinh sống ở Hà Nội.

Lời nhắn ấm áp của bà Nhạn dành cho ông Nhân ẢNH: NVCC

Chị Phạm Viết Trà My (22 tuổi), cháu nội của ông bà, cho biết cách đây không lâu bà nội phải vào bệnh viện do sức khỏe không ổn định. Thời điểm đó, gia đình không dám nói thật với ông về chuyện bà nhập viện dài ngày. Thế nhưng, sáng nào ông cũng dậy sớm tìm bà, luôn hỏi con cháu bà ở đâu. Để ông yên tâm, bà nhờ con cháu truyền đạt nguyên văn lời dặn dò của bà với ông qua tờ giấy để mỗi khi tỉnh giấc, ông đọc được và biết bà ở đâu.

Theo chị My, ông bà tuy thuộc thế hệ "mắt mờ chân mỏi" nhưng có khi lại nồng nàn tình cảm hơn cả thế hệ trẻ bây giờ. Lúc còn minh mẫn, ông luôn chuẩn bị cơm nước, đợi bà đi chùa hay đi tập thể dục về cùng ăn mỗi buổi chiều. Ông có thể khó tính với con cháu nhưng rất dễ mềm lòng trước mọi lời nói của bà.

"Bây giờ ông nội đã yếu hơn nhiều, không còn thể hiện được sự quan tâm bằng hành động như trước. Tuy nhiên ông vẫn để ý từng cử chỉ, xem bà có ăn uống đầy đủ không, bà hôm nay phải uống những thuốc gì...", chị My cho hay.

Ngược lại, bà dù không bày tỏ tình cảm nhưng cũng rất quan tâm đến ông. Ông bị nặng tai, khả năng nghe hạn chế nhưng bà luôn kiên nhẫn truyền đạt cho ông hiểu. Đối với chị My, đó là sự quan tâm của những người gắn bó với nhau cả đời.

T hương quý con cháu

Bà Nhạn cho hay, vợ chồng bà gắn bó với nhau 60 năm nay. Bà lấy ông năm 18 tuổi, khi đó hai người sống gần nhà, quen biết nhau và rồi được cha mẹ dựng vợ gả chồng.

Cặp vợ chồng gắn bó với nhau đã 60 năm ẢNH: NVCC

"Thời khó khăn, chồng đi làm xa, tôi ở nhà quán xuyến việc gia đình, làm hậu phương vững chắc để ông yên tâm làm việc. Lúc đó, tôi nuôi 4 đứa con (3 gái, 1 trai) ăn học, vẫn cố gắng để cả nhà lên Hà Nội vì ông công tác ở đó. Có những lần ông phải mang việc về nhà, dù bận bịu nhưng vẫn ưu tiên chuyện cơm nước, chăm sóc gia đình rồi mới xử lý", bà Nhạn kể lại.

Vào dịp lễ tết, vợ chồng ông bà luôn khuyến khích con cháu tụ tập đông đủ, cùng nhau dùng bữa cơm gia đình, quây quần bên nhau. Theo lời chị My, ông bà thường xuyên quan tâm hỏi han chuyện học tập, công việc, mua nhà, mua xe… của con cháu và thậm chí có lúc ngỏ ý muốn góp sức hỗ trợ.

Con cháu quây quần bên ông bà ẢNH: NVCC

"Mình thấy ông bà ủng hộ hết lòng mọi quyết định của con cháu. Ông bà lắng nghe, chia sẻ ý kiến và đưa ra lời khuyên nhưng tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người. Chính sự hỗ trợ này giúp cho con cháu tự tin hơn trong cuộc sống, biết rằng luôn có những người thương yêu đứng sau ủng hộ", cháu gái bày tỏ.

Chị My cũng như các thành viên khác trong gia đình mong ước ông bà có thể sống vui khỏe, để tiếp tục chứng kiến nhiều cột mốc khác trong cuộc sống của đại gia đình. "Mình rất ngưỡng mộ tình yêu 60 năm của ông bà. Mình cũng muốn được nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của ông bà khi thấy các cháu xây dựng gia đình, tiếp nối câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp của cả hai", chị My trải lòng.