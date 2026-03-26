Lan tỏa tinh thần 'sống khỏe góp xanh' đến thế hệ trẻ

Ngày 28.2, tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thái Thụy (Hưng Yên), Panasonic Vietnam đã trồng thêm 9.000 cây xanh, góp phần phục hồi hệ sinh thái rừng và gia tăng độ che phủ. Hoạt động này là một phần trong hành trình “sống khỏe góp xanh” được khởi động từ năm 2022.

Theo đó, Panasonic Vietnam sẽ cùng khách hàng trồng 1 cây rừng cho mỗi sản phẩm như điều hòa, tủ lạnh, máy giặt hay các sản phẩm gia dụng nhỏ được bán ra. Mỗi cây xanh được quy đổi đều đi cùng với một mã số, giúp khách hàng có thể dễ dàng theo dõi hành trình trồng cây thông qua chương trình.

Loạt chương trình lan tỏa 'sống khỏe góp xanh'

Tinh thần gieo mầm xanh được triển khai từ hoạt động góp xanh trên mạng xã hội đến trải nghiệm vun trồng thực tế Ảnh: Panasonic Vietnam

Chỉ trong 3 năm triển khai, chương trình đã tạo nên cột mốc kỷ lục với 1 triệu cây xanh được phủ khắp Việt Nam. Thành quả này là minh chứng cho sự chung tay giữa doanh nghiệp, khách hàng và cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ yêu mến lối sống xanh, là nơi mỗi đóng góp tưởng chừng nhỏ bé đều góp phần tạo nên những cánh rừng xanh cho tương lai hay xa hơn là những ảnh hưởng tích cực đến môi trường.

Hành trình “sống khỏe góp xanh” thể hiện thông qua nhiều sáng kiến nhằm lan tỏa nhận thức và truyền cảm hứng để xây dựng một thế hệ sống xanh. Bên cạnh hoạt động trồng rừng, các hoạt động trên mạng xã hội của chương trình cũng đã thu hút 4.716 khách hàng tham gia, tạo nên nhiều câu chuyện và chia sẻ tích cực về lối sống bền vững, lan tỏa đến cộng đồng.

Tinh thần “gieo mầm xanh” không chỉ dừng lại trên môi trường trực tuyến mà còn được mang đến những trải nghiệm thực tế. Thông qua các chuyến tham quan và hoạt động trồng cây, khách hàng cùng các bạn trẻ còn có cơ hội trực tiếp chứng kiến sự phát triển của những mầm cây, tự tay vun đất và trồng nên một cây xanh cho riêng mình. Những trải nghiệm này giúp kết nối con người với thiên nhiên, đồng thời tạo nên sự gắn kết sâu sắc hơn giữa cộng đồng và các giá trị bền vững.

Panasonic đồng hành cùng sinh viên Trường đại học Ngoại thương tại những sân chơi học thuật uy tín Ảnh: Panasonic Vietnam

Song song đó, Panasonic đặc biệt chú trọng nuôi dưỡng một thế hệ xanh thực thụ. Trong năm 2025, đơn vị đã triển khai chuỗi hoạt động hợp tác cùng các trường đại học như Trường đại học Ngoại thương và Đại học RMIT Vietnam.

Thông qua các cuộc thi sáng tạo, talkshow và hoạt động tương tác, chương trình đã tiếp cận và truyền cảm hứng sống xanh đến sinh viên, giúp các bạn trẻ hiểu sâu hơn về những thách thức môi trường toàn cầu, hun đúc tinh thần có trách nhiệm, từ việc sử dụng năng lượng hiệu quả đến lan tỏa những hành động xanh trong đời sống...