Lan tỏa tình yêu bóng đá học đường

Giải sẽ tuân thủ theo các quy định do VFF ban hành y như các giải thuộc hệ thống thi đấu do VFF quản lý, tổ chức. Trong các quy định này, tôi muốn đề cập đến quy định kỷ luật bổ sung, sửa đổi do VFF ban hành mỗi năm. Đây là quy định hết sức cần thiết và quan trọng, để các thành viên tham dự một giải đấu có ý thức chấp hành tốt điều lệ giải.