Lan tỏa tình yêu nước tại Cột cờ Lũng Cú

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN; chị Dương Minh Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN tỉnh Tuyên Quang.

Quốc ca vang lên từ địa đầu Tổ quốc

Mở đầu chương trình là lễ chào cờ trang nghiêm dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh Lũng Cú. Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức chuyển giao ngọn đuốc Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Sau khi được rước từ chặng 2 tại TP.Huế, ngọn lửa tượng trưng cho niềm tin, khát vọng cống hiến và sức trẻ VN được trao từ anh Nguyễn Kim Quy tới chị Dương Minh Nguyệt.

Từ đây, ngọn lửa tiếp tục được trao cho những thanh niên dân tộc tiêu biểu của tỉnh Tuyên Quang, gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối của các thế hệ trẻ trong gìn giữ chủ quyền thiêng liêng, phát huy bản sắc văn hóa và xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Đoàn đại biểu chào cờ tại Cột cờ Lũng Cú ẢNH: ĐĂNG HẢI

Sau nghi thức chuyển đuốc, các đại biểu và đông đảo hội viên, thanh niên cùng hòa vang ca khúc Tôi yêu Tổ quốc tôi dưới chân cột cờ Lũng Cú. Những giai điệu quen thuộc hòa cùng sắc đỏ của quốc kỳ tạo nên bầu không khí xúc động, truyền cảm hứng về tình yêu quê hương và khát vọng cống hiến trong mỗi người trẻ.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, được tổ chức trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên VN (15.10.1956 - 15.10.2026), chặng 3 Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến.

Là Bí thư Chi đoàn thôn Nhù Sang, xã Lũng Cú, anh Vàng Mí Xỉ chia sẻ được tham gia lễ chào cờ tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú là niềm tự hào đối với một người con sinh ra và lớn lên nơi địa đầu Tổ quốc. Theo anh, chương trình không chỉ góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước mà còn tạo động lực để thanh niên địa phương tiếp tục gìn giữ, quảng bá hình ảnh quê hương. Anh cũng mong muốn ngày càng có nhiều bạn trẻ tham gia các hoạt động tại Cột cờ Lũng Cú, chung tay phát huy giá trị của quê hương và lan tỏa tinh thần yêu nước.

Lần đầu tiên được tham gia lễ chào cờ tại Cột cờ Lũng Cú, em Vàng Thị Tuyết (17 tuổi, ở thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú) không giấu được niềm xúc động và tự hào. Đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay nơi địa đầu Tổ quốc, Tuyết cảm nhận rõ không khí thiêng liêng, hào hùng và càng thêm hãnh diện vì quê hương mình có Cột cờ Lũng Cú - biểu tượng chủ quyền của đất nước. Với nữ sinh người Lô Lô, niềm tự hào ấy trở thành động lực để nỗ lực học tập, rèn luyện bản thân và cống hiến nhiều hơn cho quê hương.

Khơi dậy khát vọng phát triển nơi địa đầu Tổ quốc

Chia sẻ tại chương trình, chị Dương Minh Nguyệt cho biết việc T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN lựa chọn tỉnh Tuyên Quang đăng cai chặng 3 Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại xã Lũng Cú, điểm cực bắc thiêng liêng của Tổ quốc, là niềm vinh dự lớn lao đối với tuổi trẻ và nhân dân địa phương. Đây không chỉ là nguồn động viên to lớn mà còn là cơ hội để thanh niên Tuyên Quang được đồng hành trong một chương trình có ý nghĩa sâu sắc về giáo dục truyền thống và bồi đắp lòng yêu nước.

Anh Nguyễn Kim Quy trao quà tặng thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo chị Dương Minh Nguyệt, Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" không đơn thuần là một chương trình giáo dục truyền thống mà còn là hành trình kết nối những trái tim yêu nước, hun đúc lý tưởng sống đẹp, sống có ích và khơi dậy trách nhiệm của thanh niên đối với quê hương, đất nước. Việc chương trình được tổ chức tại Lũng Cú - biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền quốc gia - càng làm tăng ý nghĩa, giúp mỗi hội viên, thanh niên thêm tự hào về truyền thống dân tộc, củng cố ý chí cống hiến và khát vọng dựng xây đất nước.

Chị Dương Minh Nguyệt bày tỏ thông qua các hoạt động của hành trình, mỗi hội viên, thanh niên sẽ có thêm những trải nghiệm quý báu, hiểu sâu sắc hơn về lịch sử dân tộc và trách nhiệm của bản thân, từ đó biến tình yêu Tổ quốc thành những hành động cụ thể trong học tập, lao động, sáng tạo, tình nguyện và hội nhập quốc tế.

Không chỉ mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, chương trình còn dành nhiều nguồn lực thiết thực chăm lo đời sống người dân và thanh thiếu nhi vùng biên giới. Trong khuôn khổ lễ khởi động, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN cùng các đơn vị đồng hành đã trao 28 phần quà tặng gia đình thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách; trao 23 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Lũng Cú, mỗi suất gồm xe đạp, quà và tiền mặt.

Bên cạnh đó, chương trình còn trao tặng công trình "Ngôi nhà hạnh phúc" trị giá 108 triệu đồng; hỗ trợ 5 mô hình sinh kế cho thanh niên với tổng cộng 5.000 con gà giống và 2,5 tấn thức ăn chăn nuôi; trao tặng các công trình sân chơi thanh thiếu nhi cho học sinh tại các xã vùng cao, góp phần cải thiện điều kiện học tập, vui chơi và tạo động lực để thanh thiếu nhi vươn lên trong cuộc sống.

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm và trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú.