Lan tỏa mạnh mẽ các chương trình hành động của Đoàn trong cộng đồng

Triển khai ngay các nhiệm vụ, giải pháp đến các cấp bộ Đoàn

Thông tin về việc triển khai Nghị quyết Đại hội (ĐH) Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, anh Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng ban Công tác Đoàn, cho biết: Để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào thực tiễn, Ban Bí thư, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn đã chủ động chuẩn bị từ rất sớm, ngay trong quá trình xây dựng văn kiện ĐH. Cùng với việc hoàn thiện các văn kiện, T.Ư Đoàn đồng thời xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết nhằm bảo đảm khi ĐH kết thúc có thể triển khai ngay các nhiệm vụ, giải pháp đến các cấp bộ Đoàn.

Cùng lan tỏa tinh thần đại hội Đoàn lần thứ XIII đến đông đảo thanh niên ẢNH: ĐINH HUY

Anh Nguyễn Thái An cho biết: Dự kiến Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII sẽ được tổ chức vào đầu tháng 7 để thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ĐH. Cùng thời điểm đó, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn cũng sẽ xem xét, cho ý kiến đối với kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Theo anh An, sau khi hoàn thiện văn kiện trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến của ĐH, T.Ư Đoàn kỳ vọng ngay trong tháng 7 sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết bằng hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Cách làm này sẽ giúp đông đảo cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trên cả nước được tham gia học tập trong cùng một đợt, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động.

Không chỉ dừng ở việc tổ chức học tập, T.Ư Đoàn tiếp tục duy trì việc kiểm tra, đánh giá nhận thức sau học tập nghị quyết đối với đoàn viên, thanh niên. Kết quả đánh giá sẽ được cấp chứng chỉ trực tuyến và cập nhật vào tài khoản quản lý đoàn viên. Đây cũng là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá chất lượng đoàn viên hằng năm. Việc ứng dụng công nghệ số vào học tập, kiểm tra và quản lý kết quả không chỉ tạo thuận lợi cho đoàn viên mà còn giúp các cấp bộ Đoàn theo dõi, đánh giá việc triển khai nghị quyết một cách đồng bộ, minh bạch.

Đặc biệt, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ĐH Đoàn lần thứ XIII được xây dựng theo tinh thần "3 dễ, 3 rõ, 3 đo", bảo đảm dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện; đồng thời xác định rõ nội dung, rõ công việc và rõ trách nhiệm. Mỗi nhiệm vụ đều được cụ thể hóa bằng các phụ lục kèm theo, xác định rõ thời gian thực hiện, nội dung công việc và lực lượng chủ trì, phối hợp. Anh An cho rằng cách tiếp cận này sẽ tạo điều kiện để các cấp bộ Đoàn nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết thành những chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn, góp phần đưa tinh thần ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sớm đi vào cuộc sống, trở thành hành động cụ thể của mỗi cán bộ, đoàn viên và thanh niên trên cả nước.

Trao cơ hội để các bạn trẻ nắm giữ những trọng trách

Chia sẻ về việc triển khai Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, anh Nguyễn Tiến Hưng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, cho rằng để nghị quyết không chỉ dừng lại ở văn bản mà thực sự trở thành kim chỉ nam cho hành động của thanh niên, cần có sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy triển khai và hình thức lan tỏa.

Trước hết, anh Nguyễn Tiến Hưng khẳng định việc "cụ thể hóa" nghị quyết là yêu cầu tiên quyết. Các nội dung nghị quyết cần được chuyển hóa thành những nhiệm vụ, công trình phần việc khoa học, rõ ràng và có mốc thời gian cụ thể. Việc thực hiện phải gắn liền với nhu cầu, nguyện vọng thực tế của đoàn viên, thanh niên; đảm bảo mỗi phong trào đều mang lại lợi ích sát sườn, từ đó tạo động lực để các bạn trẻ chủ động tham gia.

Các đại biểu tham dự đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII ẢNH: ĐINH HUY

Về phương thức truyền tải, Bí thư Thành đoàn Hà Nội đặc biệt lưu ý đến việc chuyển đổi số và hiện đại hóa công tác giáo dục. Không thể chỉ dựa vào phương thức truyền đạt một chiều hay các kênh truyền thống, mà cần đẩy mạnh các nền tảng số, sử dụng hình thức trực quan như infographic, video ngắn, livestream. Những hình thức này giúp nội dung nghị quyết trở nên "dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm", phù hợp với ngôn ngữ và tư duy của thế hệ trẻ hiện nay. Điều này giúp nghị quyết thẩm thấu sâu sắc vào nhận thức, thay đổi hành vi và tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Công tác kiểm tra, đánh giá nhận thức sau học tập bằng hình thức trực tuyến cũng là bước đệm cần thiết để nâng cao chất lượng đoàn viên.

Bên cạnh đó, anh Hưng nhấn mạnh việc tạo dựng môi trường thực tiễn để thanh niên rèn luyện. Việc đưa nghị quyết vào cuộc sống không chỉ là học tập mà còn là trao cơ hội để các bạn trẻ nắm giữ những trọng trách, những công trình thanh niên mang tầm vóc mới. Anh Hưng kỳ vọng mỗi cán bộ Đoàn phải là người khơi dậy lý tưởng, hoài bão, giúp mỗi đoàn viên nhận thức rõ vai trò của mình trong sự nghiệp xây dựng đất nước, để Nghị quyết ĐH Đoàn XIII thực sự trở thành nguồn động lực thúc đẩy khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Chị Dương Minh Nguyệt, Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang, cho biết để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trong thực tiễn, các cấp bộ Đoàn cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo và sát với nhu cầu của thanh niên.

"Các mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết sẽ được cụ thể hóa thành những chương trình, công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tổ chức Đoàn sẽ tập trung bồi dưỡng cho thanh niên tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, bản lĩnh vượt khó, khát vọng vươn lên và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo để thích ứng với những yêu cầu của thời đại mới", chị Nguyệt cho biết.

Song song đó, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ sẽ tiếp tục được đổi mới, gắn với các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm công dân.

"Để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, mỗi cán bộ Đoàn cần phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện; mỗi đoàn viên, thanh niên cần chủ động biến khát vọng cống hiến thành hành động cụ thể, chung tay xây dựng quê hương, đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", chị Nguyệt chia sẻ.