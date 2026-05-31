Kỳ vọng vào cột mốc quan trọng của thế hệ trẻ

Giúp thanh niên phát triển kinh tế địa phương

Từ thực tiễn công tác tại địa bàn dân cư, tôi mong đại hội sẽ có những định hướng và giải pháp cụ thể hơn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn ở cơ sở. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ và mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, cán bộ Đoàn cần được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng để trở thành cầu nối đưa công nghệ, chuyển đổi số đến gần hơn với thanh niên và người dân. Tổ chức Đoàn không chỉ là nơi tập hợp thanh niên mà còn là lực lượng tiên phong trong việc lan tỏa những giá trị mới, cách làm mới và tư duy đổi mới.

Tôi cũng mong đại hội sẽ dành nhiều sự quan tâm hơn đến thanh niên nông thôn, đặc biệt là vấn đề khởi nghiệp, tạo việc làm và phát triển kinh tế tại địa phương. Điều thanh niên cần không chỉ là nguồn vốn hỗ trợ mà còn là cơ hội được tiếp cận kiến thức, KH-CN, thị trường và các mô hình phát triển hiệu quả. Khi có môi trường thuận lợi để phát triển, người trẻ sẽ mạnh dạn lập nghiệp trên chính quê hương mình, góp phần xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Với niềm tin đó, tuổi trẻ cơ sở sẵn sàng hành động, biến những định hướng của đại hội thành những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực và hiệu quả ngay từ địa phương mình.

Huỳnh Tâm Như, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Thường Tân, TP.HCM

Truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ hôm nay

Là cán bộ Đoàn tại địa phương có nhiều trường đại học, khu công nghiệp và đông thanh niên sinh sống, học tập như P.Đông Hòa, tôi mong đại hội sẽ quan tâm nhiều hơn đến các chính sách hỗ trợ thanh niên về học tập, việc làm, khởi nghiệp, kỹ năng số và đời sống tinh thần; đồng thời tạo thêm nhiều môi trường để thanh niên phát huy sức trẻ, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng.

Tôi cũng kỳ vọng Đại hội Đoàn toàn quốc lần này sẽ tiếp tục đề ra nhiều giải pháp mới, thiết thực để tổ chức Đoàn thật sự trở thành người bạn đồng hành của thanh niên trong thời đại chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, tôi cũng kỳ vọng công tác Đoàn trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng tính kết nối giữa Đoàn với thanh niên, nhất là trên không gian mạng, để mỗi hoạt động đều thật sự gần gũi, thiết thực và truyền cảm hứng cho giới trẻ hôm nay.

Bùi Lê Đông Trúc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn P.Đông Hòa, TP.HCM

Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Đoàn - Hội

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng, đồng thời là ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước.

Tôi kỳ vọng đại hội sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết và sáng tạo của tuổi trẻ. Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ, tôi mong muốn đại hội sẽ vận dụng các thành tựu KH-CN, đặc biệt là các nền tảng ứng dụng số vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn quốc.

Ngoài ra, Đại hội cần tập trung thảo luận thêm về công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên là công nhân lao động tại các công ty, doanh nghiệp. Triển khai những đề án, chương trình, mô hình mới phù hợp với đối tượng thanh niên đặc thù này nhằm phát huy công tác tập hợp đa dạng thanh niên vào tổ chức Đoàn.

La Hải Dương, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn P.Lái Thiêu, TP.HCM

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là một cột mốc quan trọng đánh dấu sự đổi mới mạnh mẽ, sự trưởng thành của thế hệ trẻ toàn quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trước thềm đại hội, tôi kỳ vọng vào sự đổi mới phương thức hoạt động Đoàn, thể hiện tinh thần tiên phong, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ toàn quốc.

Đồng thời tôi tin tưởng rằng đại hội sẽ đoàn kết, trách nhiệm, bầu ra Ban Chấp hành khóa mới là những đại diện tiêu biểu trong các lĩnh vực, có đạo đức, năng lực, tâm huyết, có trách nhiệm cao và gắn bó mật thiết với thanh thiếu nhi, thực hiện thành công các nghị quyết đề ra trong đại hội, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn quốc ngày càng vươn cao, vươn xa hơn nữa.

Bùi Minh Trung, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn P.Tân Đông Hiệp, TP.HCM



