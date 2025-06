Lan tỏa trên mạng xã hội: Cùng may nội y tặng trẻ em vùng cao

Nội y có lẽ là thứ quà rất ít người nghĩ đến khi làm thiện nguyện, nhưng đó là nhu cầu không thể thiếu, nhất là trẻ em vùng cao còn khó khăn. Hình ảnh những đứa trẻ nhận món quà được gói ghém cẩn thận với vẻ ngượng ngùng nhưng ánh mắt không giấu được niềm vui khiến cộng đồng vô cùng xúc động.

Chị May (thứ 3, từ phải sang) cùng những người bạn đồng hành với dự án Ảnh: NVCC

Mong muốn giúp đỡ người yếu thế

Là một chuyên gia thời trang, chị Bùi Thị May (32 tuổi, hiện làm việc tại Hà Nội) thiết kế và đào tạo học viên may các sản phẩm nội y. Ngoài hoạt động chuyên môn, chị còn được nhiều người biết đến với lòng nhiệt huyết trong các hoạt động thiện nguyện.

Từ rất lâu, chị May ấp ủ mong ước được làm gì đó để giúp đỡ người yếu thế trong xã hội, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em ở những nơi còn khó khăn. Khao khát giúp đỡ cộng đồng cùng với năng lực chuyên môn đã dẫn chị đến quyết định thành lập dự án "Vải vụn" vào năm 2023, nhằm lan tỏa việc thiện nguyện thông qua may vá.

Cộng đồng chung tay cùng dự án tặng nội y cho trẻ em vùng cao Ảnh: NVCC

Hoạt động đầu tiên của dự án là những buổi hướng dẫn các bé làm nơ từ vải vụn để tặng trẻ mồ côi. Sau đó là chương trình tái chế đồ jean cũ cùng các bạn trẻ vì môi trường.

Nhưng với chị May, như vậy vẫn chưa đủ. "Sau khi sinh em bé, mỗi lần lướt qua các tin tức đau lòng, các vấn đề trẻ nhỏ bị xâm hại hay hình ảnh những đứa bé vùng cao thiếu thốn..., mình luôn thấy xót xa", người mẹ trẻ tâm sự.

Thời điểm ấy, có người quen ngỏ ý với chị May về việc cần đồ lót để tặng cho các bé vùng cao. Thế là chị quyết định đứng lên kêu gọi học viên lớp nội y của mình cùng các chị em biết may vá trên cả nước đồng hành may đồ tặng trẻ vùng cao.

Hơn 30.000 người đã ủng hộ dự án

Chương trình may đồ lót cho trẻ em vùng cao được khởi xướng từ tháng 11.2024. Trước đó, chị May đã dành gần nửa năm âm thầm nghiên cứu kỹ về nội y trẻ em, chuẩn bị rập mẫu theo độ tuổi, giới tính.

Ảnh: NVCC

Tại Hà Nội, thỉnh thoảng chị tập hợp mọi người nơi chị làm việc để cùng nhau cắt may đồ lót cho các bé. Với các chị em ở xa, chị May gửi rập mẫu và video hướng dẫn chi tiết, hỗ trợ online trong quá trình cắt may. Mọi người chỉ cần làm theo hướng dẫn là ra được sản phẩm dễ dàng theo đúng thông số độ tuổi.

Chị Đinh Thị Thảo (32 tuổi, ở Hà Nội), từng là học viên của chị May và hiện đồng hành cùng dự án, chia sẻ vì có 3 đứa con gái nên khi nghe nói về dự án, chị muốn tham gia ngay.

"Mình lấy số đo của các con để May có thể nghiên cứu thiết kế ra những mẫu nội y, đồng thời cùng nhau tìm được các loại vải mềm dịu phù hợp với da trẻ em. Khi may đồ, mình luôn nghĩ là đang may cho các con của mình mặc nên dành nhiều tâm huyết và sự chỉn chu vào sản phẩm", chị Thảo nói.

Chị May trong một chuyến tặng quà cho trẻ em vùng cao Ảnh: NVCC

Sau khi chuẩn bị đủ sản phẩm và đi tiền trạm tại các vùng cao, chủ yếu là khu vực đồng bào thiểu số sinh sống, chị May lên kế hoạch số lượng đồ cho từng chuyến. Theo đó, mỗi bé trai và bé gái nhỏ thường nhận 3 quần lót, còn bé gái lớn sẽ được tặng 2 bộ gồm áo và quần. Mỗi chuyến đi, gần 2.000 sản phẩm nội y được trao tặng.

Nội y có lẽ là thứ ít người nghĩ đến trong chuyện trao quà thiện nguyện. Nhưng với chị May, đó là nhu cầu thiết yếu của các em, nên chị cố gắng nâng niu tạo ra những sản phẩm tốt nhất.

Năm 2025, dự án đã có 3 chuyến trao tặng nội y, nhu yếu phẩm và giáo dục giới tính cho trẻ em tại Đăk Kia, Kon Tum (tháng 1.2025); Bờ Y, Kon Tum (tháng 3.2025) và Lạng Sơn (tháng 5.2025).

"Để có được kết quả đó, mình luôn biết ơn cộng đồng với hơn 30.000 người đã ủng hộ cho dự án", chị May bày tỏ.