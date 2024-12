Lan tỏa trên mạng xã hội: Lao mình xuống dòng nước xiết cứu 3 học sinh

N GƯỜI HÙNG CỨU 3 EM NHỎ

Chiều tối 14.12, sau giờ tan trường, 3 học sinh lớp 6 Trường THCS Lương Thế Vinh gồm Lê T.H, Nguyễn M.P và Nguyễn T.B về nhà ở thôn Trung Đông (xã Duy Trung, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) bằng xe đạp điện. Cả ba rủ nhau đi đường nội đồng từ đình làng Tây An về nhà thờ tộc Lê Đình (thôn Trung Đông). Trong lúc băng qua đoạn nước ngập chảy xiết, cả 3 học sinh cùng 2 xe đạp điện bị cuốn trôi xa hơn 100 m. Rất may, anh Bùi Thanh Tài (39 tuổi, thôn Trung Đông) đang ở cách hiện trường khoảng 200 m đã kịp phát hiện và tức tốc lao đến ứng cứu, đưa 3 học sinh vào bờ an toàn. Sau đó, anh Tài liên hệ lãnh đạo xã đến hỗ trợ, đưa các em về nhà.

Hôm qua, nhiều trang mạng xã hội đăng tải câu chuyện cứu người của anh Tài khiến cư dân mạng không ngớt lời khen ngợi, bày tỏ sự ngưỡng mộ, cảm phục hành động dũng cảm của anh. Nhiều bình luận gọi anh là "người hùng".

Anh Bùi Thanh Tài chỉ tay về khu vực 3 em học sinh gặp nạn ẢNH: PHI THÀNH

Không giấu được niềm hạnh phúc khi cùng lúc cứu được 3 em nhỏ, anh Tài kể sau buổi phỏng vấn xin việc, anh đến nhà nội ở gần cánh đồng (khu vực 3 em học sinh gặp nạn - PV) để thắp hương. Vừa thắp hương xong, bất chợt, anh nghe tiếng "ú ớ" từ xa vọng lại. "Tôi nghe tiếng kêu cứu mà cứ tưởng ma dọa mình, cứ "ú ớ ú ớ". Nhìn từ xa chỉ thấy cái bóng màu đen ngoi lên ngụp xuống. Linh tính mách bảo có người gặp nạn tôi liền lên xe máy chạy ra. Với ánh đèn xe máy, tôi thấy 3 đứa trẻ đang chơi vơi dưới dòng nước chảy xiết. Thấy vậy, theo bản năng tôi bỏ xe máy lao ra cứu người", anh Tài nhớ lại.

Quãng đường anh chạy đến có nhiều chỗ nước sâu do mưa lớn kéo dài. Khi bơi ra tiếp cận được các em, anh Tài dìu được cả ba vào chỗ nước cạn hơn. "Khi đưa các cháu vào khu vực cơ bản an toàn, tôi trấn an tinh thần mấy đứa nhỏ phải bình tĩnh, đã có chú ở đây! Sau đó lần lượt cởi hết áo mưa, cặp sách ra rồi cõng từng đứa vào bờ", anh Tài chia sẻ.

Nhóm học sinh được ứng cứu, đưa lên bờ an toàn ẢNH: C.X

N GHĨA CỬ CAO ĐẸP CẦN LAN TỎA

Thấy 3 em học sinh đã an toàn, anh Tài lặng lẽ rời hiện trường, về nhà thay bộ đồ đã ướt nhèm, lạnh cóng. "Thật sự mà nói, nếu tôi chậm thêm vài phút nữa thì các cháu sẽ bị cuốn trôi ra khu vực nước sâu hơn, lúc đó sẽ không còn cơ hội để sống nữa", anh kể.

Chia sẻ thêm hành động dũng cảm của mình, anh Tài nói khi thấy mấy cháu nhỏ đang chới với giữa dòng nước, bản năng đã lấn át nỗi sợ hãi nên anh không nghĩ ngợi gì và liền lao ra với mong muốn phải cứu được tất cả. "Tụi nhỏ cũng như con của tôi, cứu các cháu tôi không nghĩ ngợi gì cả. Tất cả tụi nhỏ đều an toàn, với tôi điều đó hạnh phúc lắm rồi!", anh Tài trải lòng.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Ba, Chủ tịch UBND xã Duy Trung, cho biết đoạn đường 3 học sinh gặp nạn không phải là tuyến đường chính, mà chỉ là đường giao thông nội đồng, người dân hay dùng để đi làm đồng. Thời điểm các em gặp nạn, đoạn đường rất vắng người qua lại. Rất may lúc đó có anh Bùi Thanh Tài ở gần. "Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ địa phương đã có mặt tại hiện trường tiếp nhận, bàn giao 3 cháu bé gặp nạn cho gia đình trong tình trạng sức khỏe ổn định", ông Ba nói.

Ông Ba nhìn nhận hành động lao mình xuống dòng nước cứu các học sinh của anh Tài là rất dũng cảm. Sáng qua, địa phương đã chỉ đạo cán bộ làm thủ tục đề xuất lên UBND H.Duy Xuyên khen thưởng xứng đáng cho hành động quên mình cứu người đuối nước của anh Bùi Thanh Tài bởi đây là nghĩa cử cao đẹp, cần được lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân.