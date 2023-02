Lan tỏa trên mạng xã hội: Ngưỡng mộ chàng trai đi bộ hút đinh xuyên Việt

Truyền thông điệp an toàn giao thông

Khá nổi tiếng trên mạng xã hội, Trần Đức Trung (35 tuổi, quê Nghệ An), người đi bộ hút đinh xuyên Việt đã có mặt tại Đắk Lắk. Gặp Trung khi anh đang thoăn thoắt đẩy chiếc xe hút đinh ở TP.Buôn Ma Thuột, dáng người rắn rỏi, nhanh nhẹn, nước da đen nhẻm vì nắng gió. Đắk Lắk là tỉnh thứ 24 mà anh đặt chân qua.

Chàng trai đi bộ xuyên Việt tại một điểm dừng ở tỉnh Bình Phước

NVCC

Nói về lý do vừa đi bộ vừa hút đinh, Trung cho biết nhà anh ở quê gần đường lớn, trước đây anh chứng kiến nhiều người bị hư hỏng xe, thậm chí gặp tai nạn giao thông liên quan đến đinh, sắt vụn vương vãi trên đường. Do đó, anh muốn góp một phần nhỏ sức mình để nâng cao nhận thức của mọi người về an toàn giao thông.

"Nếu bạn tránh được một mảnh sắt vụn, một chiếc đinh, vít nhọn trên đường nhưng dửng dưng bỏ đi, không nhặt bỏ thì người đi đường, phương tiện khác cán qua sẽ gặp sự cố. Tôi mong chuyến đi của mình sẽ lan tỏa ý thức về an toàn giao thông tới mọi người từ những việc làm nhỏ nhặt nhất", Trung chia sẻ.

Để có chuyến đi suôn sẻ, Trung đã mất gần 1 năm chuẩn bị. Theo đó, chàng trai xứ Nghệ đã tự mày mò, thiết kế và hoàn thiện chiếc xe đẩy có gắn thanh nam châm (dài 60 cm, rộng 10 cm) gắn dưới gầm để hút sắt vụn, đinh vương vãi trên đường. Song hành với việc chế tạo chiếc xe đẩy, anh Trung cũng tính toán lộ phí và tìm hiểu kỹ các cung đường, yếu tố địa lý, văn hóa ở các tỉnh, thành mình đi qua.

Một lượng lớn đinh, sắt vụn mà anh Trung hút được trên hành trình của mình

Tháng 9.2022, anh Trung đón xe vào Cà Mau, bắt đầu hành trình đi bộ hút đinh xuyên Việt. Sau khi "dọc ngang" hết các tỉnh miền Tây, anh di chuyển đến các tỉnh Đông Nam bộ. Đầu năm 2023, anh Trung lên vùng Tây nguyên, đón tết tại Lâm Đồng rồi di chuyển qua Đắk Nông và Đắk Lắk.

Vui buồn trên những cung đường

Theo anh Trung, suốt hành trình của mình, anh gặp không ít chuyện vui buồn. Trên những cung đường, anh có thêm nhiều bạn mới, được nhiều người biết đến, chào đón và nhận được những cái bắt tay, cái ôm đầy bất ngờ của người dân cũng như cánh tài xế. Tuy nhiên, anh cũng bắt gặp vài ánh mắt ái ngại, dè chừng do họ không mấy hiểu, thiện cảm với những người đi bộ như anh hoặc có thể do người đi bộ trước đó đã để lại ấn tượng không tốt với họ.

"Hiện tôi đã đi khoảng 2/3 chặng đường trên QL14 đoạn qua tỉnh Đắk Lắk. Dự tính vừa đi, vừa khám phá thêm vài địa điểm du lịch tại đây sau đó sẽ di chuyển về Khánh Hòa", Trung thổ lộ. Anh cũng cho biết ban đầu dự kiến đi khoảng 20.000 km trong thời gian 4 năm. Tuy nhiên, khi trải nghiệm thực tế, dự tính sẽ rút lại khoảng 3 năm với hành trình khoảng 15.000 km. Trung cũng chia sẻ hiện anh chưa đi hết tỉnh Đắk Lắk nên chưa biết đã hút được bao nhiêu ki lô gam đinh và sắt vụn. Còn tại Đắk Nông anh hút được 3 kg, Lâm Đồng 1,5 kg, Bình Phước khoảng 0,8 kg…

Cũng theo anh Trung, trên mạng xã hội có người nói anh đi để làm YouTube kiếm tiền, có người lại nói anh bị khùng… Tuy nhiên, anh không để tâm những lời đàm tiếu, vẫn kiên định đi để trải nghiệm, khám phá các tỉnh thành khắp đất nước. Sau khi kết thúc hành trình, anh dự tính có thể về quê cưới vợ, lập gia đình.

Hành động đi bộ hút đinh của anh Trung được nhiều bạn trẻ tại Đắk Lắk bày tỏ khâm phục, động viên. Khi biết thông tin anh Trung đến Đắk Lắk, nhiều bạn vào mạng ngỏ ý mời anh về H.Lắk, H.Cư M'gar, Buôn Đôn… để đón tiếp, đưa đi khám phá cảnh quan và lan tỏa hành động đẹp của anh. Nhiều người cũng để lại bình luận, chúc anh Trung "thượng lộ bình an", "chân cứng đá mềm"…