Lan tỏa trên mạng xã hội: Nhóm chị em đội nắng hút đinh giúp người dân

Trong 13 thành viên của đội hút đinh thì có đến 10 người là nữ. Hình các chị em trong đội làm nhiệm vụ được người dân chia sẻ lên mạng xã hội, thả tim "rần rần" kèm nhiều lời khen ngợi về hành động đẹp.

Thành viên Hội Chữ thập đỏ P.Tân Bình ra quân hút đinh Ảnh: Phan Diệp

An toàn cho bạn - Niềm vui cho tôi

Một buổi sáng tại trụ sở KP.Tân Hiệp (P.Tân Bình), thành viên Hội Chữ thập đỏ tập trung chuẩn bị đi hút đinh. Sau khi phân công nhiệm vụ, người lái xe hút đinh, người đi trước dẫn đường, người đi sau hỗ trợ… nhóm 8 người xuất phát. Chiếc xe hút đinh nhỏ gọn được móc sau yên xe máy. Người cầm lái là chị Lê Thị Hà, Chi hội Chữ thập đỏ KP.Tân Phú 1, P.Tân Bình, chia sẻ: "Lúc đầu mới cầm lái kéo theo xe hút đinh nặng phía sau, tôi hơi lo lắng. Nhưng từ sau lần thứ 5 trở đi, tôi tự tin hơn, nắm chắc tay lái".

Đi được một đoạn, quan sát thấy thanh nam châm đã hút đầy sắt vụn bên dưới, người đi sau lên tiếng ra hiệu dừng lại để thu gom. Tấp xe gọn vào lề đường, mọi người cùng nhau gỡ sắt vụn ra. Trong đó có đinh, ốc vít, sợi thép nhọn và thậm chí là đinh con thoi (loại đinh được "đinh tặc" chế ra rồi rải trên đường để cố tình làm bể bánh xe người đi đường). Trung bình mỗi lần ra quân khoảng 2 - 3 tiếng, đội hút được khoảng 1 kg kim loại. "Chiến lợi phẩm" thu về dồn lại một số lượng lớn sau đó bán phế liệu, lấy tiền góp vào quỹ chung để đổ xăng, bảo trì xe hút đinh.

Mọi người lấy các mảnh kim loại trong đó có đinh, thép nhọn… có thể gây bể bánh xe ra khỏi thanh nam châm Ảnh: Phan Diệp

Chị Lê Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ P.Tân Bình, cho biết: "P.Tân Bình có 5 khu phố, mỗi khu phố là một chi hội. Mỗi chi hội sẽ cử 2 thành viên đảm nhiệm việc hút đinh 5 ngày trong địa bàn khu phố của mình. Riêng 5 ngày cuối tháng còn lại, Hội cân nhắc chọn lựa tuyến đường được người dân phản ánh có nhiều đinh rồi xếp lịch ra quân đến hút đinh tại khu vực đó".

Chiếc xe hút đinh của đội được một nhà hảo tâm tặng Hội Chữ thập đỏ hồi đầu năm, với mong muốn nhân rộng mô hình giúp đỡ bà con địa phương di chuyển an toàn hơn trên đường. Quyết định nhận xe, Hội Chữ thập đỏ phường bắt đầu thành lập tổ hút đinh, phân chia nhiệm vụ. Vì thế, xe hút đinh được đặt tên là "An - Vui" với ý nghĩa "An toàn cho bạn - Niềm vui cho tôi".

Việc không lương nhưng không ngại khó

Anh Phạm Lộc Sơn, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ P.Tân Bình, chia sẻ: "Xe có cấu tạo rất gọn, di chuyển trên đường hút đinh không gây ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông. Thanh nam châm bảng lớn gắn gần sát mặt đường hút đinh rất hiệu quả. Ngoài ra xe còn có thùng chứa, đèn tín hiệu và đầu kéo để móc vào xe máy".

Các thành viên trong đội chủ yếu là nữ, không ngại nắng mưa, vất vả lái xe hút đinh Ảnh: Phan Diệp

Các thành viên chia sẻ thời gian đầu khi chưa có kinh nghiệm, cả đội không hút được nhiều đinh dù tuyến đường đó là "điểm nóng" về nạn đinh tặc. Nhờ thành viên đội đi sau quan sát mới thấy do xe di chuyển tốc độ bình thường nam châm không kịp hút đinh dưới lòng đường. Vì thế, cả đội quyết định di chuyển thật chậm, từ đó hút được nhiều đinh hơn.

Bà Trần Thị Dùm (61 tuổi), Bí thư Chi bộ KP.Tân Hiệp, P.Tân Bình, là thành viên lớn tuổi nhưng năng nổ nhất đội. Không chỉ làm theo nhiệm vụ được phân công trong khu phố của mình, bà còn có mặt trong các buổi ra quân của các khu phố khác với vai trò hỗ trợ đi trước dẫn đường, hoặc đi phía sau quan sát, phụ giúp thu gom đinh hút được.

Mỗi lần ra quân, các thành viên đều mặc chung một màu áo của Hội Chữ thập đỏ. Việc làm mang tính chất thiện nguyện, không lương nhưng các thành viên đều nhiệt tình hưởng ứng. Trong đó phần đông là chị em phụ nữ đã có gia đình, làm nhiều công việc khác nhau.

"Xe hút đinh không những làm tốt nhiệm vụ của mình mà còn là hình ảnh tuyên truyền về ý thức giữ gìn vệ sinh đường phố sạch sẽ, không vứt rác và vật nhọn ra đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông", bà Dùm nói.