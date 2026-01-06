Lan truyền tin Đệ nhất phu nhân Pháp là người chuyển giới, 10 người lĩnh án

Trong nhiều năm qua, bà Brigitte Macron và chồng là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron liên tục trở thành mục tiêu của các thuyết âm mưu và thông tin thất thiệt.

Trong số đó có cáo buộc bà Brigitte Macron được sinh ra với tên Jean-Michel Trogneux - vốn là tên của anh trai bà. Khoảng cách tuổi tác 24 năm giữa 2 vợ chồng cũng thường xuyên bị đem ra chế giễu và công kích, theo Reuters ngày 6.1.

Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron tại Điện Elysee, Paris ngày 8.12.2025 ẢNH: REUTERS

Theo tòa án, 8 người đàn ông và 2 phụ nữ đã đăng tải các bình luận ác ý nhắm vào giới tính và xu hướng tính dục của bà Brigitte Macron, thậm chí so sánh mối quan hệ của bà với Tổng thống Macron với hành vi "ấu dâm".

Các bị cáo nhận những mức án khác nhau. Một người bị tuyên 6 tháng tù giam không hưởng án treo, trong khi những người còn lại lĩnh án tù treo lên tới 8 tháng, kèm theo phạt tiền, tham gia các khóa học bắt buộc về nhận thức chống quấy rối trên mạng. Năm người khác bị cấm sử dụng nền tảng mạng xã hội nơi họ đã đăng tải nội dung vi phạm.

Một số bị cáo biện hộ rằng các phát ngôn chỉ mang tính châm biếm, song lập luận này đã bị tòa bác bỏ. Ông Bertrand Scholler (55 tuổi), một chủ phòng tranh và nhà văn, cho biết sẽ kháng cáo bản án tù treo 6 tháng đối với mình. "Điều này thật kinh khủng", ông nói và cho rằng tự do ngôn luận tại Pháp đang bị thu hẹp.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh TF1 tối 4.1, bà Brigitte Macron khẳng định việc theo đuổi các vụ kiện nhằm chống quấy rối trên mạng là cần thiết để làm gương, đặc biệt cho giới trẻ. Bà cho biết các cuộc tấn công trực tuyến nhắm vào mình diễn ra không ngừng, bao gồm cả việc tin tặc xâm nhập hệ thống thuế và thay đổi thông tin cá nhân của bà.

"Giấy khai sinh không phải là vô nghĩa. Đó là văn bản cha mẹ dùng để khai báo con mình là ai. Tôi muốn giúp những người trẻ chống lại nạn bắt nạt trên mạng, và nếu tôi không đứng ra làm gương, điều đó sẽ rất khó", theo bà.

Phán quyết của tòa ngày 5.1 được xem là chiến thắng pháp lý quan trọng của gia đình Macron, trong bối cảnh họ đang theo đuổi một vụ kiện phỉ báng khác tại Mỹ nhằm vào bà Candace Owens, một người dẫn podcast và nhân vật có ảnh hưởng, người cũng từng công khai lan truyền cáo buộc bà Brigitte Macron được sinh ra là nam giới.