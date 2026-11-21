Ngày 21.11, tại đồi cỏ hồng Đạ Nghịt, phường Lang Biang - Đà Lạt (Lâm Đồng) khai hội mùa cỏ hồng Lang Biang, kết hợp hội thi biểu diễn trang phục các dân tộc và giải đua ngựa không yên. Các hoạt động thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm, hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - 2026.

Nhiều người tìm đến đồi cỏ hồng bên hồ Suối Vàng ẢNH: PHAN ANH

Đánh thức sắc hồng giữa sương mai

Giữa tiết trời se lạnh của cao nguyên, những đồi cỏ hồng phủ sương sớm trở thành điểm hẹn của du khách và người yêu nhiếp ảnh. Từ sáng sớm, nhiều nhóm du khách đã tìm về những đồi cỏ hồng ở Đa Phú, bãi Tiên Sa và khu vực hồ Suối Vàng để săn ảnh bình minh. Trong tiết trời giá lạnh, những giọt sương đọng trên ngọn cỏ tạo thành lớp thảm trắng mờ ảo, nổi bật giữa sắc hồng phớt của cỏ dại, mang đến khung cảnh tựa miền cổ tích.

Thiếu nữ bên sắc hồng giữa sương mai ẢNH: TÂM HUỲNH

Chị Nguyễn Thị Hồng Tâm bên cỏ hồng lúc bình minh lên ẢNH: PHAN ANH

Chị Nguyễn Thụy Thu Phương (du khách ở TP.HCM) cho biết tranh thủ kỳ nghỉ cuối tuần, nhóm 6 người thuê xe máy từ trung tâm Đà Lạt, đi từ sáng sớm vào khu vực hồ Suối Vàng để kịp ghi lại khoảnh khắc bình minh trên đồi cỏ hồng.

Cỏ hồng trong sương sớm ẢNH: TÂM HUỲNH

Cũng không bỏ lỡ mùa cỏ hồng, chị Nguyễn Thị Hồng Tâm (phường Lâm Viên - Đà Lạt) cùng chồng và hai con thức dậy từ 4 giờ 30, vượt hàng chục cây số trong giá lạnh để đến khu vực gần cây thông cô đơn.

"Thật bất ngờ khi vừa đến nơi, chúng tôi đã thấy hàng trăm người đang tìm góc chụp ảnh đẹp. Có người còn cắm trại qua đêm để chờ đón bình minh", chị Tâm chia sẻ.

Hàng trăm người đến với mùa hội cỏ hồng Lang Biang 2026 ẢNH: LÂM VIÊN

Đồi cỏ hồng bên hồ Suối Vàng ẢNH: PHAN ANH

Theo nhiếp ảnh gia Huỳnh Tâm (Đà Lạt), muốn ghi lại vẻ đẹp của những ngọn cỏ hồng phủ sương, người chụp phải có mặt từ trước khi mặt trời ló dạng. Bên cạnh đó, việc khảo sát địa hình, chọn góc máy phù hợp cũng rất quan trọng để bắt trọn những khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên cao nguyên.

Sắc màu trang phục kể chuyện văn hóa bản địa giữa mùa cỏ hồng

Tiếp nối các hoạt động lễ hội, lúc 8 giờ 30, tại bãi Tiên Sa diễn ra hội thi biểu diễn trang phục các dân tộc với sự tham gia của 6 đội. Không chỉ là dịp trình diễn trang phục, hội thi còn giới thiệu những giá trị văn hóa bản địa được lưu giữ qua chất liệu, màu sắc, kỹ thuật dệt, nhuộm và các họa tiết truyền thống.

Thi biểu diễn trang phục các dân tộc tại mùa hội cỏ hồng Lang Biang ẢNH: LÂM VIÊN

Giới thiệu những giá trị văn hóa của đồng bào K'Ho được lưu giữ dưới chân núi Lang Biang ẢNH: LÂM VIÊN

Các đội lần lượt thuyết minh về quy trình tạo nên những bộ trang phục đặc trưng của người Cil, K'Ho dưới chân núi Lang Biang. Những họa tiết, kỹ thuật dệt và cách phối màu không chỉ thể hiện sự khéo léo mà còn gửi gắm quan niệm thẩm mỹ, phong tục và đời sống của cộng đồng bản địa.

Giới thiệu trang phục cô dâu, chú rể trong ngày cưới ẢNH: LÂM VIÊN

Phần giới thiệu màu sắc, kỹ thuật dệt, nhuộm và hoa văn truyền thống trên thổ cẩm ẢNH: LÂM VIÊN

Đáng chú ý, một số đội còn giới thiệu trang phục cô dâu, chú rể trong ngày cưới, được cách điệu từ trang phục truyền thống. Những bộ trang phục của các dân tộc Thái, H'Mông, Khmer cùng áo dài truyền thống của người Kinh cũng góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu giữa phố núi.

Sôi động giải đua ngựa không yên

Một trong những hoạt động thu hút đông đảo khán giả là giải đua ngựa không yên, với 32 ngựa đua cùng các nài ngựa đến từ những tổ dân phố, khu du lịch trên địa bàn phường Lang Biang - Đà Lạt tham gia tranh tài.

Đông đảo người dân và du khách dự khán giải đua ngựa không yên ẢNH: LÂM VIÊN

Các lượt đua diễn ra sôi nổi trên triền đồi thông cạnh đường tỉnh 722, tuyến kết nối phường Lang Biang - Đà Lạt với xã Đam Rông 4. Tiếng vó ngựa dồn dập hòa cùng tiếng reo hò cổ vũ, khuấy động không khí núi rừng.

Vòng loại gồm 8 lượt đua, chọn những ngựa có thành tích tốt nhất vào chung kết. Tại đây, các ngựa tiếp tục tranh tài ở hai bảng để xác định thứ hạng, với cơ cấu giải thưởng gồm một giải nhất, một giải nhì và hai giải ba.

Quyết liệt trên đường đua ẢNH: LÂM VIÊN

Ngựa về nhất vòng loại ẢNH: LÂM VIÊN

Điểm đặc biệt của cuộc đua là phần lớn nài ngựa đều là người K'Ho. Lớn lên giữa núi rừng, họ có kinh nghiệm cưỡi ngựa không yên trên những cung đường rừng, suối dốc. Trong số đó, Đa Gut Zen (13 tuổi, số đeo 21) gây chú ý khi về nhì ở vòng loại. Dù tuổi còn nhỏ, đây đã là lần thứ ba em tham gia giải đua ngựa không yên.

Các thiếu nữ K' Ho bên các nài ngựa ẢNH: LÂM VIÊN

Đa Gut Zen (13 tuổi, mang số đeo 21) lần thứ 3 tham gia giải đua ngựa không yên ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Cil Poh, Phó chủ tịch UBND phường Lang Biang - Đà Lạt, cho biết các hoạt động Mùa cỏ hồng, hội thi biểu diễn trang phục và giải đua ngựa không yên được tổ chức hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - 2026. Qua đó, địa phương giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, nét đẹp văn hóa truyền thống và bản sắc của đồng bào K'Ho cùng các dân tộc sinh sống trên địa bàn; đồng thời mang đến những trải nghiệm văn hóa, du lịch đặc sắc cho người dân, du khách. Các hoạt động cũng góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa bản địa, thúc đẩy du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng vùng cao nguyên.

Theo ông Cil Poh, Phó chủ tịch UBND phường Lang Biang - Đà Lạt, đây cũng là dịp tạo thêm những trải nghiệm văn hóa, du lịch đặc sắc cho người dân và du khách ẢNH: LÂM VIÊN

Đông đảo người dân và du khách tham dự khai hội cỏ hồng, thi biểu diễn trang phục các dân tộc phường Lang Biang - Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Dịp Festival Hoa Đà Lạt 2026, phường Lang Biang - Đà Lạt còn tổ chức Ngày hội hoa hồng, hội thi ẩm thực - rượu cần Lang Biang, đồng thời xây dựng nhiều không gian, đường hoa để chỉnh trang cảnh quan và tạo thêm điểm tham quan cho du khách. Qua đó, địa phương kỳ vọng làm phong phú sản phẩm du lịch, giúp Lang Biang không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc núi rừng mà còn níu chân du khách bằng những giá trị văn hóa bản địa.