Làng hoa cúc lớn nhất miền Trung: Giống lạ 'cháy hàng', giá gấp 3 lần cúc truyền thống

Nằm ở hạ lưu sông Vệ, làng hoa Nghĩa Hiệp (nay thuộc xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi) từ lâu được xem là thủ phủ hoa cúc của miền Trung. Với diện tích khoảng 30 ha, hơn 500 hộ dân nơi đây gắn bó với nghề trồng cúc, mỗi năm cung ứng ra thị trường hàng trăm nghìn chậu hoa phục vụ Tết Nguyên đán.

Nhiều vườn hoa cúc ở làng hoa Nghĩa Hiệp (nay thuộc xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi) đang chuẩn bị khoe sắc đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ẢNH: HẢI PHONG

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí tại các vườn cúc ở Vệ Giang càng thêm nhộn nhịp. Xen giữa những luống cúc đại đóa vàng quen thuộc, nhiều giống cúc mới với sắc đỏ, tím sẫm bắt đầu khoe nụ, báo hiệu một mùa tết khởi sắc.

Trong khu vườn rộng gần 2.000 m2, ông Nguyễn Khôn (58 tuổi, ở xã Vệ Giang) tất bật chăm sóc 1.800 chậu cúc tết. Khác với mọi năm, vụ hoa năm nay ông Khôn quyết định giảm một nửa số cúc đại đóa truyền thống để "nhường chỗ" cho các giống cúc mới mà ông dày công sưu tầm.

"Giờ người chơi hoa tết chuộng những giống cúc lạ, màu sắc mới. Nếu cứ trồng mãi một loại thì khó cạnh tranh", ông Khôn chia sẻ.

Ông Nguyễn Khôn chia sẻ cách trồng hoa cúc với PV Thanh Niên ẢNH: CẨM ÁI

Qua tìm hiểu trên mạng và thông qua các mối quen, ông Khôn đưa về trồng thử nghiệm giống cúc đỏ Thái Bình và cúc đỏ nhung Đà Lạt. Dù là năm đầu tiên canh tác, nhưng các giống cúc "ngoại lai" này nhanh chóng chứng minh sự phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu địa phương: cây sinh trưởng khỏe, ít sâu bệnh, dễ chăm sóc, cho nụ to, đều và sai hoa.

Dù còn hơn một tháng nữa mới đến tết, toàn bộ số cúc đỏ trong vườn ông Khôn đã được thương lái đến tận nơi "chốt" mua. Điều khiến ông bất ngờ là mức giá của các giống cúc mới cao gấp 2 - 3 lần so với cúc truyền thống.

Ông Khôn đang chăm sóc chậu hoa cúc đỏ nhung Đà Lạt trong vườn của mình ở Quảng Ngãi ẢNH: HẢI PHONG

"So với hoa cúc đại đóa vàng cùng cỡ chậu 50 cm chỉ bán khoảng 150.000 đồng/chậu tại vườn, thì hoa cúc đỏ Thái Bình, hoa cúc đỏ nhung Đà Lạt được thu mua từ 300.000 - 500.000 đồng/chậu. Nguồn cung không đủ cầu, nhiều người hỏi mua mà không còn hàng", ông Khôn cho hay.

Theo ông Khôn, việc hoa cúc tết "được mùa, được giá" không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình mà còn tạo động lực để ông mạnh dạn mở rộng quy mô, tiếp tục thử nghiệm thêm các giống hoa mới trong những vụ tới.

Cúc đỏ Thái Bình được ông Khôn mang về Quảng Ngãi trồng, sinh trưởng rất tốt ẢNH: HẢI PHONG

Ngày 15.1, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Công Thạch, Trưởng phòng Kinh tế xã Vệ Giang đánh giá cao việc người trồng hoa chủ động thay đổi tư duy sản xuất, bắt nhịp thị trường.

"Những hộ như ông Nguyễn Khôn được xem là lực lượng nòng cốt, dám đổi mới, tạo ra sản phẩm khác biệt nhưng vẫn dựa trên nền tảng nghề truyền thống. Đây là hướng đi tích cực, góp phần đa dạng hóa mẫu mã và nâng cao giá trị cho hoa cúc Vệ Giang", ông Thạch nói.

Người trồng hoa cắt tỉa những nụ hoa cúc nhỏ, dưỡng nụ lớn để hoa được to và đẹp hơn ẢNH: HẢI PHONG

Hiện mỗi năm, làng hoa Nghĩa Hiệp cung ứng ra thị trường khoảng 250.000 chậu hoa, với doanh thu ước đạt 30 tỉ đồng. Đặc biệt, đầu năm 2023, hoa Nghĩa Hiệp đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) cấp chứng nhận nhãn hiệu, trở thành làng hoa đầu tiên của Quảng Ngãi đạt được danh hiệu này.

Từ những đổi mới trong từng khu vườn nhỏ, thủ phủ hoa cúc Vệ Giang đang dần định hình con đường phát triển bền vững hơn, không chỉ giữ hồn tết truyền thống mà còn tạo dấu ấn riêng trên thị trường hoa tết ngày càng cạnh tranh.

Một số hình ảnh do PV Thanh Niên ghi lại tại thủ phủ hoa cúc miền Trung:

Mỗi năm, làng hoa Nghĩa Hiệp (ở xã Vệ Giang, Quảng Ngãi) cung ứng ra thị trường khoảng 250.000 chậu hoa ẢNH: HẢI PHONG

Người dân tận dụng vườn trong nhà để trồng hoa, tiện chăm sóc ẢNH: HẢI PHONG

Người trồng hoa bắt đầu treo bảng tại vườn để bán hoa cho thương lái ẢNH: HẢI PHONG

Năm nay, một số giống hoa cúc mới được thương lái chốt nhanh hơn giống hoa cúc truyền thống ẢNH: HẢI PHONG