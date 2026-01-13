Tạm giam chủ cơ sở karaoke Venus ở Quảng Ngãi

Tối 13.1, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Viện KSND khu vực 1, tỉnh Quảng Ngãi thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Vương (47 tuổi, ở xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi), chủ cơ sở karaoke Venus có địa chỉ tại 100 đường Tôn Đức Thắng, P.Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng kiểm tra quán karaoke Venus ở Quảng Ngãi vào ngày 15.9.2025 ẢNH: HẢI PHONG

Trước đó như Thanh Niên đã thông tin, rạng sáng 15.9.2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ kiểm tra quán karaoke Venus. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 79 người dương tính với chất ma túy trong 10 phòng hát.

Ngày 22.9.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố vụ án hình sự chứa chấp, tổ chức, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại cơ sở karaoke Venus.

Công an đưa những người liên quan từ quán karaoke Venus về trụ sở làm việc ẢNH: HẢI PHONG

Sau quá trình điều tra, đến nay cơ quan chức năng đã khởi tố, tạm giam đối với 38 bị can về các tội danh liên quan đến ma túy. Trong đó, có 9 bị can là chủ và nhân viên cơ sở karaoke Venus.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.