Làng hoa Gia Kiệm rộn ràng vụ tết: 3 thế hệ chăm hoa đón xuân

Dịp cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi tiết trời Đồng Nai se lạnh vào sáng sớm, làng hoa Gia Kiệm khoác lên mình tấm áo rực rỡ sắc màu. Xen giữa những luống hoa thẳng tắp là các khu nhà vườn nhộn nhịp người ra vào. Tiếng cười nói, tiếng xe vận chuyển, tiếng kéo cắt tỉa vang lên suốt cả ngày, tạo nên không khí tất bật đặc trưng mỗi độ xuân về.

Đến thời điểm này, hàng ngàn chậu hoa đã ra búp, nở hoa đang được người dân tỉa cành tách nụ Ảnh: Anh Trọng

Gia Kiệm từ lâu được biết đến là vùng trồng hoa tết lớn nhất Đồng Nai, với diện tích khoảng 20 ha, cung ứng hàng trăm ngàn chậu hoa mỗi năm cho thị trường TP.HCM và các tỉnh Đông Nam bộ. Tuy nhiên, theo người dân, vụ hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ghi nhận sản lượng giảm đáng kể so với giai đoạn cách đây khoảng 5 năm.

Chị Lê Hồng Nhung (50 tuổi), người có hơn 20 năm gắn bó với nghề trồng hoa tết tại đây, cho biết do ảnh hưởng của tình hình kinh tế, nhiều hộ dân đã giảm quy mô đầu tư.

Chị Lê Hồng Nhung (áo xanh) năm nay 50 tuổi, có hơn 20 năm kinh nghiệm trồng hoa Ảnh: Anh Trọng

"Trước đây, các nhà vườn trồng rất đa dạng chủng loại hoa. Nhưng năm nay, lượng hoa giảm khoảng 20 - 30%. Hiện các hộ chủ yếu trồng những loại hoa quen thuộc, dễ tiêu thụ như tulip, đại đóa, mồng gà, vạn thọ", chị Nhung chia sẻ.

Theo chị Nhung, nghề trồng hoa tết bắt đầu từ rất sớm. Khoảng đầu tháng 6 dương lịch, người dân đã xuống vườn làm đất, lên luống, trộn đất và chuẩn bị chậu với nhiều kích cỡ khác nhau phù hợp từng loại hoa. Cây giống được đặt mua từ các nhà vườn ở Đà Lạt, sau đó vận chuyển về trồng trên nền đất đã chuẩn bị sẵn.

Chị Thu Hương vui vẻ chia sẻ nghề làm hoa truyền thống Ảnh: Anh Trọng

Khi cây giống phát triển ổn định, hàng chục lao động tiếp tục tham gia các công đoạn ngắt mầm, cấy cây vào chậu. Từ đây, việc chăm sóc trở nên tỉ mỉ hơn với các khâu tưới nước hằng ngày, bón phân, phun thuốc, nhổ cỏ theo chu kỳ để cây phát triển đồng đều, cho hoa đẹp đúng dịp tết.

"Giai đoạn cây bắt đầu ra búp, trổ nụ là quan trọng nhất. Phải theo dõi liên tục để tránh cháy lá, thối gốc, sâu bệnh tấn công. Đồng thời, người trồng còn phải tỉa búp, tỉa nụ để chậu hoa nở đều, đẹp mắt", chị Nhung cho hay.

Hiện tại hoa mồng gà đã nở đều. Chị Hường cho biết số hoa này đã được thương lái đặt cọc Ảnh: Anh Trọng

Khi hoa bắt đầu nở, các công nhân sẽ chụp lưới xốp lên từng bông để bảo vệ trong quá trình vận chuyển, công đoạn mà người trồng hoa ở đây vẫn quen gọi là "mặc áo cho hoa".

Khoảng một tháng trước tết, thương lái từ nhiều nơi bắt đầu tìm đến làng hoa Gia Kiệm để đặt cọc mua hàng. Từ ngày 16 tháng chạp, hoa được thu hoạch và vận chuyển đi khắp các chợ hoa tết, chủ yếu cung cấp cho TP.HCM và các tỉnh Đông Nam bộ.

Chị Thu Hường, một chủ vườn hoa khác tại Gia Kiệm, cho biết thời điểm nhộn nhịp nhất của làng hoa là từ ngày 16 - 25 tháng chạp. "Lúc đó, thương lái, người mua ra vào liên tục từ sáng sớm đến khuya. Đây cũng là thời điểm làng hoa rực rỡ nhất, đẹp nhất trong năm", chị Hường nói.

Theo chị Hường, nhiều gia đình ở Gia Kiệm đã có 2 - 3 thế hệ gắn bó với nghề trồng hoa tết. Dù trải qua không ít thăng trầm, có năm hoa bán chậm, giá thấp, người trồng phải "lấy công làm lời", nhưng nghề trồng hoa vẫn được gìn giữ và phát triển.

"Những người đầu tiên mang nghề trồng hoa về Gia Kiệm nay đều đã ngoài 60 tuổi. Có gia đình truyền nghề qua 3 thế hệ. Nhờ sự cần cù, chịu khó, làng hoa ngày càng có tiếng, trở thành vùng cung ứng hoa tết quan trọng của khu vực Đông Nam bộ", chị Hường chia sẻ.