Lăng kính bạn đọc: Cảnh giác với chiêu trò thu thập dữ liệu cá nhân

Như đã thông tin, gần đây, Báo Thanh Niên nhận nhiều phản ánh của sinh viên (SV) tại làng Đại học Quốc gia TP.HCM (P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM) về việc nhóm người mặc đồng phục in dòng chữ nhà mạng V. đứng phát sim điện thoại miễn phí. Để nhận được sim, SV phải cung cấp thông tin cá nhân (số CMND, CCCD, điện thoại, hình ảnh) cho nhóm người nói trên để mở tài khoản, thẻ ngân hàng, nhưng không nhận được cả hai.

Liên quan vấn đề này, ông Tăng Hữu Thủy, Giám đốc Trung tâm quản lý KTX Đại học Quốc gia TP.HCM, cho biết đã tiếp nhận thông tin về việc nhóm phát sim miễn phí cho SV trong KTX có dấu hiệu bất thường và sẽ chỉ đạo xác minh.

Theo đại diện Công ty CP viễn thông di động V., nhóm người phát sim 4G miễn phí nói trên là giả mạo thương hiệu, thông tin mà nhóm người này cung cấp là hoàn toàn sai sự thật. Bởi đơn vị này hiện không có chương trình tặng sim 4G và không liên kết với ngân hàng.

“Không có gì là miễn phí cả”

Mới đây Bộ Công an, Công an TP.HCM và nhiều tỉnh thành ra cảnh báo việc lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, các nhóm lừa đảo có nhiều hình thức tinh vi như: Dụ dỗ đăng ký, sử dụng các dịch vụ online; Xin, thuê chụp ảnh CCCD, CMND, thẻ ngân hàng của người dân với giá vài trăm nghìn đồng… Theo Bộ Công an, sau khi có thông tin dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng của người dân, nhóm người xấu sẽ bán thông tin cho người khác để sử dụng vào mục đích phạm tội, vi phạm pháp luật...

Bạn đọc (BĐ) Thanh Niên cho rằng đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều mối nguy hại cho xã hội vì vậy người dân phải hết sức cảnh giác và pháp luật phải xử lý nghiêm. “Không tham thì không bị gạt. Mọi người tuyệt đối đề cao cảnh giác. Pháp luật phải có biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi nguy hiểm này”, BĐ Tam Nguy ý kiến.

Cùng quan điểm, BĐ Trúc Diễm viết: “Trước khi cơ quan công an vào cuộc làm rõ mọi việc thì những nạn nhân lỡ cung cấp thông tin cá nhân ít nhiều gặp rắc rối rồi. Vẫn còn nhiều người xem nhẹ việc này, nhưng hậu quả của việc “nhẹ dạ” mất cảnh giác này có thể ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc, thậm chí người thân, bạn bè của mình. Chính vì vậy người dân tuyệt đối không nên tin và làm theo, ở đời không có gì là miễn phí cả”.





“Báo chí, truyền thông, cơ quan chức năng cảnh báo hàng giờ nhưng vẫn có nhiều người không chịu đọc để rồi ôm cục nợ...”, BĐ Rubi ý kiến.

“Không chỉ xuất hiện ở các đô thị lớn mà bọn này đang tràn về nhiều vùng quê, bà con hết sức cảnh giác. Không tham hay nghe lời dụ dỗ của những đối tượng này. Khi phát hiện có dấu hiệu bất thường nghi ngờ cần phải báo ngay cho cơ quan công an gần nhất. Nên cẩn thận với thông tin cá nhân”, BĐ Hồ Nhân lưu ý.

Cần xử lý hình sự

Trước tình trạng kẻ gian sử dụng đủ chiêu trò để lấy thông tin cá nhân của người dân sau đó dùng vào mục đích xấu, nhiều BĐ đề nghị pháp luật phải có chế tài nặng hơn cho hành vi này. “Hiện nay dữ liệu cá nhân bị rao bán tràn lan trên mạng. Thật sự quá khủng khiếp. Cần thay đổi luật xử thật nặng loại tội phạm này mới mong sớm chấm dứt tình trạng lấy thông tin cá nhân của người khác mua bán và làm chuyện xấu”, BĐ Anh Khoa ý kiến.

Tương tự, BĐ Trực Ngôn viết: “Đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều mối nguy hại cho xã hội. Bên cạnh thường xuyên cảnh báo người dân thật cẩn trọng, cảnh giác để bảo vệ mình và người thân thì lực lượng công an cần vào cuộc rốt ráo điều tra những vụ việc như thế này. Cần xử lý hình sự với những hành vi này. Phải làm nghiêm để bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dân”.

“Thời gian qua có rất nhiều công ty lớn bị kẻ xấu mạo danh để lừa đảo người nhẹ dạ. Thiết nghĩ ngoài việc chủ động vào cuộc của cơ quan chức năng thì các công ty nếu bị mạo danh cần sớm lên tiếng cảnh báo, đồng thời làm đơn tố giác hành vi giả mạo này.”, BĐ Nhất Phong ý kiến.