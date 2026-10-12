Phụ huynh phải là cộng sự của nhà trường

Như Thanh Niên đã đề cập, liên quan đến tình trạng ùn tắc trước cổng trường ở TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM vừa thông tin về các giải pháp khắc phục, trong đó có việc bố trí khu vực dừng chờ cho phụ huynh và xem xét trách nhiệm hiệu trưởng nếu để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Cụ thể, Sở GD-ĐT TP.HCM khẳng định việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng trường là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi đơn vị, gắn với việc bảo đảm an toàn cho học sinh và công tác an toàn trường học của toàn ngành.

Phụ huynh chờ đón con trước Trường THCS Nguyễn Trãi, đường Thoại Ngọc Hầu (phường Tân Phú, TP.HCM) Ảnh: Trần Kha

Một trong những giải pháp được Sở đưa ra là yêu cầu từng trường xây dựng và công khai phương án đưa đón học sinh, hạn chế tình trạng phụ huynh tập trung đông cùng thời điểm trước cổng trường. Đối với những trường có đủ điều kiện, cần bố trí khu vực dừng chờ trong sân trường để phục vụ phụ huynh đưa đón học sinh.

Đồng thời, Sở GD-ĐT TP.HCM lưu ý nhà trường vận động phụ huynh đưa đón con đúng vị trí, khung giờ được hướng dẫn; không dừng, đỗ xe dưới lòng đường hoặc gây cản trở giao thông.

Không chỉ yêu cầu các trường chủ động sắp xếp việc đưa đón học sinh, Sở GD-ĐT TP.HCM còn đề cập trách nhiệm của người đứng đầu nếu tình trạng ùn tắc trước cổng trường kéo dài.

Phối hợp nhiều phía

Đa số bạn đọc (BĐ) đánh giá cao nỗ lực của ngành giáo dục để giữ an toàn cho phụ huynh, học sinh. Đồng thời, nhiều BĐ đề nghị các bên liên quan cần tăng cường phối hợp, không thể xem đây chỉ là chuyện riêng của nhà trường.

"Tôi thấy có nhiều trường kết hợp rất chặt chẽ với công an phường, cũng như bảo vệ dân phố. Giờ tan học là có 5 - 6 người chia nhau ra đứng điều tiết giao thông. Nhờ vậy mà tình trạng ùn tắc cũng giảm đi đáng kể, xe chỉ di chuyển chậm chứ không bị tắc", BĐ Trường Lưu chia sẻ.

BĐ Quốc Huy Vương nêu ý kiến: "Thực trạng này chỉ thực sự được giải quyết khi bài toán giao thông công cộng hoàn thiện hơn. Khi đó, nhà trường tổ chức xe đưa đón học sinh, mới hy vọng không còn ùn tắc".

BĐ Quốc Thanh nhận xét: "Đây là bài toán khó cho các trường học trên cả nước, đặc biệt tại các thành phố lớn. Ngoài ý thức của phụ huynh thì chuyện giao thông công cộng cũng cần phải bàn. Ai cũng muốn đón con em cháu mình vì nếu không đón thì học sinh đi bằng gì? Nếu như có một loại hình giao thông đảm bảo nhu cầu và an toàn thì phụ huynh sẽ an tâm gửi gắm".

Gắn bó thực chất hơn

Từ yêu cầu bức thiết về việc phối hợp giải quyết tình trạng ùn tắc trước cổng trường, nhiều ý kiến BĐ đã đề cập nhu cầu nâng tầm mối quan hệ giữa nhà trường và phụ huynh trong bối cảnh mới.

BĐ Cuong Trinh cho rằng: "Nhà trường cần kết nối với phụ huynh một cách thực chất hơn, coi nhau như đối tác thực sự, mới phù hợp với môi trường và mục tiêu giáo dục hiện nay. Phải thực sự coi phụ huynh là cộng sự trong mọi mặt chứ không dừng lại ở quỹ lớp hay quỹ phụ huynh".

Tán thành, BĐ Le Thuy viết: "Rất cần một cách nhìn nhận mới hơn về mối quan hệ giữa nhà trường và phụ huynh. Nhiều người lo lắng việc không cho phép lập bất kỳ loại quỹ lớp, quỹ phụ huynh nào sẽ hạn chế sự hỗ trợ của phụ huynh với các con. Tôi không cho là như vậy. Tôi tin sự hỗ trợ này sẽ thực chất hơn nếu phụ huynh thực sự được đóng góp vào công tác quản lý của nhà trường".

Cùng nhận định, BĐ Hanh Nguyen chia sẻ: "Tôi thấy chương trình "Ăn sáng cùng con" của một trường mầm non ở phường Chợ Quán, TP.HCM là rất hay. Tôi mong có thêm nhiều chương trình như vậy. Khi đó, phụ huynh thực sự trở thành một phần của nhà trường".