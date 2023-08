Lăng kính World Cup 2023: Anh mơ vô địch nhờ một nữ HLV Hà Lan

Dù đã đưa đội tuyển Hà Lan đến chức vô địch EURO nữ 2017 và hai năm sau đó tiếp tục đưa đội bóng áo da cam vào trận chung kết World Cup 2019 ở Pháp, Sarina Wiegman vẫn là một cái tên xa lạ với không ít CĐV bóng đá Anh khi bà được bổ nhiệm làm HLV đội tuyển nữ Anh vào năm 2021, thay cho Phil Neville. Nhưng dưới tay của vị HLV 53 tuổi không thích gây ầm ĩ trong các buổi họp báo này, Anh đã thay đổi rất nhiều trong một thời gian ngắn, đã vô địch EURO 2021 và bây giờ đang đứng trước cơ hội lịch sử. Báo chí Anh đã không ngần ngại xóa bỏ sự hoài nghi vốn có và gọi bà là "thiên tài", trong khi các CĐV đã nhại lại câu "In God we trust" (Chúng ta chỉ tin Chúa) thành câu "In Sarina we trust" (Chúng ta tin tưởng Sarina). Thậm chí đã có những người bàn tán về việc, bà Wiegman có đủ đẳng cấp để thay thế HLV Gareth Southgate ở đội tuyển nam của Anh. Họ hoàn toàn nghiêm túc chứ không coi điều này là đùa cợt cho vui.



Tài năng chèo lái của bà Wiegman ở giải này rất rõ. Anh mất 3 trong số những cầu thủ hay nhất của họ vì chấn thương, là Frank Kirby, Leah Williamson và Beth Mead. Anh cũng không có được sự phục vụ trong hai trận tứ kết và bán kết của chân sút số 1 Lauren James (ghi 3 bàn và thực hiện 3 kiến tạo ở World Cup này) vì bị treo giò. Nhưng với sự bình thản, HLV Wiegman đưa Anh vượt qua mọi khó khăn. Bà và đội Anh không hề nao núng khi trận đấu với Nigeria phải bước vào loạt luân lưu. Bà vẫn bình thản khi Úc gỡ lại một bàn tuyệt đẹp của Sam Kerr ở trận bán kết và Anh có nguy cơ trở thành nạn nhân của một cuộc lội ngược dòng lịch sử. Anh mới chỉ thua 1 lần trong 37 trận đấu mà bà là HLV trưởng. Những lo ngại về việc Anh có thể bị đối phương gây áp lực mạnh mẽ ở tuyến sau bị gạt đi, bởi việc bà Wiegman cho Anh chuyển sang sơ đồ 3 trung vệ, biến hành trình phi thường này của Anh dựa nhiều trên sự chắc chắn và tổ chức tốt của hàng thủ.

Một cách rất khiêm tốn, bà Wiegman nói rằng, vượt qua được Úc để vào chung kết là một "câu chuyện cổ tích". Có lẽ bà cũng giấu nhiều cảm xúc của mình trong những câu nói đó, nhưng tất cả hiểu rằng, bà sẽ được coi như một vị nữ thánh bóng đá nếu hôm nay (lúc 17 giờ ngày 20.8) Anh lên ngôi vô địch. Sarina Wiegman, người đã 100 lần khoác áo đội tuyển nữ Hà Lan cho đến khi giải nghệ vào năm 2001, sẽ là một hình mẫu lý tưởng cho vai trò của HLV nữ trong bóng đá thế giới. Nếu giành chiến thắng ở chung kết cùng với Anh, Wiegman sẽ là HLV nữ thứ 5 liên tiếp đoạt chức vô địch World Cup (trong đó HLV Jill Ellis của Mỹ làm được 2 lần các năm 2015 và 2019). Điều đó càng cho thấy thành công của Wiegman chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng lớn lao hơn nữa cho các HLV nữ trong hành trình sắp tới. Dù số lượng các bé gái và nữ thanh niên chơi bóng đang tăng lên trên thế giới, nhưng các HLV nữ chỉ chiếm 7% trong tổng số các HLV đang hành nghề trên thế giới. Mặc dù vậy, World Cup chứng kiến một sự thay đổi mang tính khích lệ đáng kể. 12/32 đội tuyển dự World Cup này do các HLV nữ dẫn dắt và 3 trong đó có mặt từ vòng 1/8 trở đi. Đây là con số tăng đáng chú ý so với World Cup 2019 (9 nữ HLV) và World Cup 2015 (8 nữ HLV).

Không ngạc nhiên khi đã bắt đầu xuất hiện những tin đồn về việc đội tuyển Mỹ đang tiếp cận bà sau khi HLV Vlatko Andonovski từ chức. Một chức vô địch thế giới với Anh, và sau đó lên đường sang Mỹ để đưa họ trở lại số 1 thế giới?