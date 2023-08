Lịch thi đấu chung kết World Cup 2023: Đội tuyển Anh lập cú đúp lịch sử?

Đây sẽ là cuộc đối đầu rất ngang tài ngang sức của hai đội bóng đến từ châu Âu. Dù vậy, đội tuyển Anh vẫn được đánh giá nhỉnh hơn với vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng FIFA và là đương kim vô địch châu Âu. Tuy nhiên, các cô gái Tây Ban Nha (hạng 6 thế giới) lại đang có tinh thần rất cao khi loại được á quân Hà Lan và ứng cử viên Thụy Điển trên con đường vào chung kết World Cup 2023.

Đội tuyển Anh (áo xanh) vẫn đang bất bại tại World Cup nữ 2023 REUTERS

Ngoại trừ trận thua 0-4 ở vòng bảng trước đội tuyển Nhật Bản, đội bóng của HLV Jorge Vilda dần chơi rất ổn định để liên tiếp có những chiến thắng ở vòng knock-out. Các cô gái xứ bò tót gây ấn tượng bởi khả năng áp đặt thế trận, chơi pressing mạnh mẽ và có nhiều mảng miếng tấn công. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của đội tuyển Tây Ban Nha chính là khâu dứt điểm cuối cùng.

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha (áo đỏ) thắng Thụy Điển ở bán kết REUTERS

Trong khi đó, đội tuyển Anh đang là đội bóng duy nhất tại World Cup năm nay chưa để thua trận đấu nào. Điểm mạnh của đội tuyển Anh chính là ở hàng phòng ngự khi chỉ mới để thủng lưới 3 bàn sau 6 trận. Giới chuyên môn nước này đang kỳ vọng họ sẽ tiếp tục chơi tốt để giúp đội nữ “Tam sư” lần đầu lên ngôi tại đấu trường World Cup.

Đội tuyển nữ Anh sẽ có cú đúp lịch sử nếu tiếp tục thắng ở chung kết REUTERS

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội tuyển Anh đang chiếm ưu thế với 3 trận thắng, 1 hòa và để thua 1 trận trước Tây Ban Nha. Cách đây hơn 1 năm, đội tuyển Anh đã đánh bại chính Tây Ban Nha ở tứ kết giải EURO 2022 trên con đường đoạt chức vô địch giải đấu này. Trận chung kết sẽ được diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 20.8 trên sân vận động Accor (Úc).

Các cô gái Tây Ban Nha hy vọng lần đầu có danh hiệu World Cup REUTERS

Trận đấu chung kết của World Cup nữ 2023 được trực tiếp trên kênh ON Sports News (link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-sports-news-1,VTVcab18_HD.html), ON Football (link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-football-hd-1,VTVcab16_HD.html) của VTVcab. Ngoài ra người hâm mộ có thể xem trực tiếp trên các ứng dụng như TV360, On Plus.