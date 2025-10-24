Theo đó, thông qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội, Trạm CSGT Quốc lộ 13 thuộc phát hiện một clip ghi lại cảnh người đàn ông điều khiển xe mô tô chạy lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 13 (phường Bến Cát, TP.HCM) gây mất trật tự an toàn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm CSGT Quốc lộ 13 đã xác minh, yêu cầu người điều khiển xe mô tô lạng lách (nam giới, 34 tuổi, ở phường Long Nguyên, TP.HCM) đến trụ sở làm việc để làm rõ hành vi vi phạm.

Lạng lách trước đầu ô tô, ngỡ ngàng bị CSGT phạt 9 triệu đồng

Làm việc với CSGT, người này thừa nhận đã điều khiển xe mô tô hai bánh chạy lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 13 vào khoảng 19 giờ ngày 22.10.2025.

Căn cứ Nghị định 168/2024, CSGT đã lập biên bản phạt người này về hành vi: "Điều khiển xe mô tô chạy lạng lách, đánh võng trên đường bộ" với mức xử phạt vi phạm hành chính là 9 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng bằng lái xe 11 tháng.

Trong thời gian tới, nếu tái phạm hành vi này, sẽ bị tịch thu phương tiện theo quy định hiện hành.

CSGT TP.HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện, không cổ súy hoặc đăng tải các hành vi vi phạm pháp luật giao thông lên mạng xã hội. Các hành vi "lạng lách, đánh võng" tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.