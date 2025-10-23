Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nam thanh niên đòi CSGT TP.HCM lập biên bản màu hồng: Màu gì mới đúng?
Video Thời sự

Vũ Phượng
23/10/2025 09:44 GMT+7

Trong lúc bị kiểm tra, nam thanh niên yêu cầu CSGT TP.HCM lập biên bản màu hồng. Tình huống khiến nhiều người thắc mắc: Thực tế, biên bản vi phạm có màu gì?

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip về cuộc đối thoại giữa CSGT và nam thanh niên khi bị dừng xe xử lý vi phạm. Trong đoạn clip, thấy CSGT TP.HCM lập biên bản trên tờ giấy màu trắng, nam thanh niên yêu cầu CSGT TP.HCM lập biên bản màu hồng.

Nam thanh niên đòi CSGT TP.HCM lập biên bản màu hồng: Màu gì mới đúng?

Theo nội dung được chia sẻ, nam thanh niên quay clip yêu cầu cán bộ CSGT và cảnh sát cơ động trong tổ công tác cho xem bảng tên. CSGT phải đề nghị nhiều lần, nam thanh niên này mới mở cốp xe để CSGT kiểm tra số khung, số máy.

Nhiều người dùng mạng xã hội nhanh chóng nhận ra người tranh cãi với CSGT là nam thanh niên đi cùng, không phải chủ xe này. Thấy nam thanh niên vẫn tiếp tục tranh cãi, CSGT khẳng định, nếu CSGT làm sai thì sẽ chịu trách nhiệm.

