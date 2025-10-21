Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xôn xao người vi phạm quay clip giám sát CSGT lập biên bản: Có được phép?
Video Thời sự

Xôn xao người vi phạm quay clip giám sát CSGT lập biên bản: Có được phép?

Vũ Phượng
Vũ Phượng
21/10/2025 17:00 GMT+7

Trong quá trình bị CSGT lập biên bản, nhiều người vi phạm quay clip và đăng lên mạng xã hội sau đó. Hành vi này đúng hay sai, quy định hiện hành thế nào?

Mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh CSGT xử lý, lập biên bản 1 nam thanh niên tại TP.HCM, thu hút nhiều lượt xem, bình luận. Nhiều người đặt câu hỏi: người vi phạm có được quay clip giám sát CSGT lập biên bản?

Xôn xao người vi phạm quay clip giám sát CSGT lập biên bản: Có được phép?

Theo nội dung đoạn clip, người cầm điện thoại quay CSGT hỏi tên của cán bộ này. Sau khi trả lời, cán bộ yêu cầu nam thanh niên quay cả hình ảnh chiếc xe máy liên quan vụ việc.

Người này còn yêu cầu cảnh sát cơ động cho xem bảng tên, trong khi cảnh sát cơ động yêu cầu nam thanh niên đưa chìa khóa xe để tổ công tác mở yên xe kiểm tra số khung, số máy, phối hợp làm việc.

Khi được hỏi vì sao liên tục ghi hình, người này cho biết người dân được quyền giám sát. Nhưng cụ thể quy định thế nào? Kính mời quý vị chú ý theo dõi.

CSGT giám sát CSGT quy định quay hình CSGT vi phạm giao thông
