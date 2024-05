Làng nghề chiếu cói hơn 300 năm ở Bình Định

UBND xã Hoài Châu Bắc cho biết làng nghề dệt chiếu cói ở đây tập trung tại 5 thôn, gồm: Gia An Đông, Gia An Nam, Gia An, Quy Thuận và Chương Hòa. Tại 5 thôn này có hơn 1.500 hộ dân làm nghề dệt chiếu, trong đó gần 700 hộ sinh sống chủ yếu bằng nghề này