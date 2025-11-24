Lặng người khi nghe tin nhà sập, vợ con mất tích trong cơn lũ

Chiều 23.11.2025, khi nước lũ tại xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) đã rút, cảnh tượng ở vùng lũ này hiện ra tan hoang, nhiều căn nhà bị sập chẳng còn gì. Ngồi bên đống gạch vụn, ông Lê Quang Sinh xót xa trước tài sản của mình. Nhưng với ông, có lẽ đây vẫn còn là điều may mắn, vì vợ con ông vẫn an toàn.

Nhắc về hôm nước lũ dâng cao, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, vợ ông Sinh vẫn còn bàng hoàng: "Ba mẹ con tôi ngồi đó, mà nhà bốn phía sập hết. Tôi nghĩ chắc mẹ con mình không thoát. Tôi cố trấn an con. Đứng giữa đồng không mông quạnh, không cập nhật được tin tức của ai hết."

Ở thời điểm lũ dâng, ông Sinh, chồng bà Hạnh đi công tác ở Tây Ninh. Mất sóng hoàn toàn, không liên lạc được với vợ con, hàng xóm, ông Sinh nghĩ vợ con bị cuốn trôi rồi… Trên một chuyến xe khách, trong lúc hoảng loạn, chiếc ba lô chứa quần áo và chút đồ đạc ông Sinh cũng bỏ lại, chỉ mong về nhà thật nhanh.

Ông Sinh lặng người trước căn nhà ba gian chỉ còn đống gạch đổ. ẢNH: HUY ĐẠT

Về đến nhà, ông Sinh phát hiện căn nhà 3 gian chỉ còn đống gạch đổ. Gian thờ cha mẹ cũng bị cuốn trôi, bàn thờ mất sạch. Giờ đây, giữa đống ngổn ngang, ông Sinh cố nhặt lại di ảnh cha mẹ còn sót lại.

Cũng tại thôn Phú Hữu, căn nhà của anh Phạm Văn Hảo (41 tuổi) bị lũ đánh sập hoàn toàn. Vợ con anh đã về bên ngoại trú tạm, riêng anh ở lại trông coi phần nền nhà.

Ba đêm qua, anh Hảo ngủ dưới một góc hiên nhỏ còn sót lại. Giữa đống ngổn ngang vật dụng, tường vách đổ sập, mỗi bước đi đều khó khăn. Trong góc nhà ẩm ướt, anh gom lại được vài món đồ còn nguyên vẹn, đặt vào một chỗ để chờ ngày sửa lại.

Ngôi nhà của anh Phạm Văn Hảo bị sập gần như toàn bộ phần phía sau, chỉ còn trơ lại những mảng tường đổ nát sau lũ. ẢNH: HUY ĐẠT

Những ngày qua, anh sống nhờ mì gói, nước lọc của đoàn thiện nguyện ghé vào.

Nhìn ra xung quanh, từng ngôi nhà ở Hòa Thịnh đều mang dấu tích tang thương của cơn lũ lớn. Và dù may mắn giữ được mạng sống, người dân nơi đây vẫn chưa biết phải bắt đầu lại từ đâu, giữa mảnh đất vừa trải qua những giờ phút khủng khiếp nhất của đời mình.