Lãng phí, mất an toàn

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, đầu năm 2021, UBND TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đã xin ý kiến Cục Quản lý đường bộ III về việc lắp dựng cổng chào trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn đi qua TP.Kon Tum. Công trình được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Kon Tum làm chủ đầu tư. Cục Quản lý đường bộ III đã đề nghị UBND TP.Kon Tum lập hồ sơ thiết kế gửi về Tổng cục Đường bộ VN để xem xét giải quyết.

Tuy nhiên, trong văn bản phúc đáp, Tổng cục Đường bộ VN cho rằng việc lắp đặt cổng chào ngang đường nhưng không được duy tu, bảo dưỡng, đảm bảo bền vững công trình và các cấu kiện gắn trên cổng sẽ tiềm ẩn nguy cơ rơi gãy, gây mất an toàn. Bên cạnh đó, thời gian qua, trên một số quốc lộ đã xảy ra tình trạng công trình vượt quốc lộ bị hư hỏng gây mất an toàn giao thông, đã có trường hợp sập đổ làm chết người như ở TT.Tiểu Cần, H.Tiểu Cần (Trà Vinh). Gần đây, cơn bão số 10 năm 2017 đã làm đổ cổng chào trên đường Lý Thường Kiệt, TP.Đồng Hới (Quảng Bình).

Mặc dù vậy, chủ đầu tư vẫn chỉ đạo các đơn vị thi công 5 cổng chào trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua TP.Kon Tum. Việc thi công các cổng chào kéo dài từ tháng 1 - 12.2021.

Vì thế, Chi cục Quản lý đường bộ III.4 đã nhiều lần lập biên bản yêu cầu tháo dỡ các công trình, hoàn trả hiện trạng ban đầu. Cục Quản lý đường bộ III cũng 5 lần ra quyết định xử phạt chủ đầu tư, nhà thầu vì dựng cổng chào trái quy định trong phạm vi đất dành cho đường bộ, gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông, nhưng đến nay, chủ đầu tư vẫn không thực hiện. Cuối năm 2021, Cục Quản lý đường bộ III đã phải gửi văn bản cho UBND tỉnh Kon Tum kiến nghị chỉ đạo xử lý vi phạm khi xây dựng các cổng chào trái phép trên.

“Việc xây dựng cổng chào không sai phạm gì cả. Chỉ có một nội dung là nó nằm trong hành lang thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Đường bộ VN, nên khi chưa đạt được thỏa thuận mà mình đã tiến hành xây dựng thì họ lập biên bản”, ông Nguyễn Thanh Mân, Chủ tịch UBND TP.Kon Tum, giải thích và cho biết các cổng chào trên được đầu tư xây dựng với số vốn hơn 8 tỉ đồng từ ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác.





Không thể chấp nhận được

Nhiều bạn đọc (BĐ) cho rằng việc cơ quan chức năng nhiều lần lập biên bản yêu cầu tháo dỡ các công trình, hoàn trả hiện trạng ban đầu; 5 lần ra quyết định xử phạt chủ đầu tư, nhà thầu vì dựng cổng chào trái quy định trong phạm vi đất dành cho đường bộ, gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông, nhưng đến nay, chủ đầu tư vẫn không thực hiện, là không thể chấp nhận được.

Nếu xảy ra sự cố như Tổng cục Đường bộ VN nêu thì ai là người chịu trách nhiệm? Vương Quách Thế Không hiểu sao người ta thích xây dựng cổng chào, mà những 5 cổng trên một đoạn đi ngang một thành phố! Nguyen Van Hoang Xây cổng chào khi chưa được sự chấp thuận của Tổng cục Đường bộ VN thì khác gì người dân xây nhà khi chưa có giấy phép xây dựng? Anh Nguyen

BĐ Dân Quê bức xúc: “Đề nghị xử lý tháo dỡ ngay vì an toàn giao thông cho mọi người dân. Công trình vừa tốn kém tiền bạc của dân vừa ảnh hưởng đến an toàn giao thông cho mọi phương tiện”. BĐ Longdo14917 cho rằng: “Thượng tôn pháp luật, tất cả mọi người đều phải tuân theo luật pháp. Trường hợp này càng cần phải xử lý đúng pháp luật để làm gương”.

“Việc tự ý xây dựng cổng chào ngang qua đường giao thông là rất nguy hiểm... Đề nghị xử lý ngay”, ongbanoixxx@gmail.com viết. Còn BĐ Mekong thì đề nghị: “Vậy là luật vua thua lệ làng rồi. Thời nào rồi vẫn còn tư duy vậy chứ? Tôi đề nghị phải làm nghiêm. Người dân có dám xây nhà không phép không?”.

Có cần thiết xây 5 cổng chào ?

Nhiều BĐ cũng tranh luận về việc có cần thiết phải xây dựng 5 cổng chào trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua TP.Kon Tum không? BĐ NTN cho rằng: “5 cổng chào đó đổi thành một nút giao khác mức ở các điểm giao nhau trên quốc lộ thì hằng năm giảm đi được bao nhiêu vụ tai nạn, người dân đi lại an toàn và thuận tiện hơn biết mấy”. BĐ Linh Nguyễn Tánh góp ý: “Thay vì xây cổng chào, hãy thực hiện tiết kiệm, an sinh thì hữu ích hơn nhiều”. BĐ hoangtiendung020976 cũng cho rằng: “Bao nhiêu tiền của dân. Quá lãng phí, nếu số tiền này đầu tư vào hỗ trợ hộ nghèo, an sinh xã hội, y tế, giáo dục thì tốt hơn”.