Lạng Sơn: Tiểu thương ra giữa đường bán hàng vì 'chê' chợ mới

Ghi nhận của Thanh Niên tại đường Bắc Sơn (P.Kỳ Lừa, Lạng Sơn) chiều 12.10 cho thấy, giao thông qua khu vực chợ Giếng Vuông bị ảnh hưởng nghiêm trọng do hàng loạt tiểu thương chiếm dụng lòng đường làm nơi buôn bán, dựng xe và bày bàn ghế.

Dù lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, các tiểu thương chỉ tạm thời tấp vào ngõ ngách né tránh rồi lập tức tràn ra tái diễn vi phạm ngay khi vắng bóng lực lượng chức năng.

Bà Nguyễn Thị Thùy (45 tuổi), người đã bán hoa quả quanh khu vực chợ Giếng Vuông 15 năm qua, cho biết, vì đã quen địa bàn và có lượng khách quen nên bà không xuống chợ mới, chấp nhận vừa bán hàng ven đường vừa "chạy" khi lực lượng chức năng tuần tra.

Tiểu thương chiếm dụng lòng đường Bắc Sơn bán hàng thay vì vào trong chợ ẢNH: LONG QUYỀN

Ngày chợ Mai Pha (P.Đông Kinh) khai trương, cũng có nhiều tiểu thương đến bán. Tuy nhiên, do chợ mới vắng khách hơn khu vực trung tâm nên họ lại kéo nhau về bán giữa đường Bắc Sơn.

"Tôi thuê nhà gần đây lại không biết đi xe máy. Đạp xe xuống chợ Mai Pha gần 4 km rất bất tiện, mà xuống đó lại không bán được hàng. Hoa quả hỏng hết thì lỗ vốn, tiền đâu mà trang trải cuộc sống. Mấy tiểu thương khác hôm trước đi xe máy xuống bán được một ít buổi sáng, đến chiều thì vắng ngắt không ai hỏi mua", bà Thùy cho hay.

Dù trong chợ Giếng Vuông vẫn còn nhiều ki ốt trống nhưng tiểu thương không vào bán hàng. Trên đường Bắc Sơn, mỗi khi có lực lượng chức năng đi tuần tra, tiểu thương vội thu dọn hàng hóa tránh né vào các ngõ, sau đó lại bày ra bán giữa đường ẢNH: LONG QUYỀN

Chạy loanh quanh bám trụ khu vực trung tâm P.Đông Kinh và P.Kỳ Lừa để bán hoa quả, bà Vũ Thị Hương (55 tuổi) cho biết đã gắn bó với nghề buôn bán tự do tại trung tâm Lạng Sơn suốt 34 năm.

Bà Hương cũng như các tiểu thương tại đây đều nắm được thông tin chợ Mai Pha mới khai trương nhưng không mấy mặn mà. Vài chục năm lăn lộn ở các chợ cóc, bờ sông, con ngõ nhỏ, bà không ngại đi xa vài cây số, điều bà quan tâm nhất là có bán được hàng hay không.

"Xuống đó chợ mới, dân cư thưa thớt rất khó bán. Tiện đâu mua đó, gần nhà có đủ đồ thì không ai đi tận 4 km chỉ để mua mớ rau, cân hoa quả. Về lâu về dài có bán được hay không thì tôi không chắc, nhưng trước mắt phải kiếm ra tiền hằng ngày để trang trải chi tiêu. Những người bạn hàng của tôi dù nhà trồng được rau, không lo lỗ vốn như tôi, nhưng họ cũng ngại xuống vì khó bán", bà Hương nói.

Theo ghi nhận tại chợ Mai Pha (P.Đông Kinh), các chiều 12 - 13.10, chợ rơi vào tình trạng đìu hiu, chỉ một vài tiểu thương bám trụ tại các ki ốt có mái che.

Chợ Mai Pha rơi vào tình trạng đìu hiu vắng vẻ ẢNH: LONG QUYỀN

Bà Trịnh Minh Phương (60 tuổi), tiểu thương bán nước và đồ ăn nhanh tại chợ, cho biết ngày khai trương chợ rất đông, hàng hóa bán chạy. Tuy nhiên, sang ngày hôm sau, lượng người bán lẫn người mua đã giảm rõ rệt.

"Tôi thường bán hàng lưu động tại các lễ hội trong tỉnh, tận dụng lúc chợ Mai Pha mới khai trương chưa thu phí nên tôi đến bán. Để thu hút lượng khách đông đúc về đây, tôi nghĩ cần rất nhiều thời gian và sự hỗ trợ từ chính quyền", bà Phương nói. Trước mắt, bà Phương cho biết sẽ cố gắng duy trì với hy vọng một ngày chợ sẽ đông đúc hơn.

Thay đổi thói quen mua bán của người dân

Trao đổi về vấn đề này, bà Lã Thị Hồng, Phó chủ tịch UBND P.Kỳ Lừa, cho biết, chính quyền đã nắm được tình trạng người dân lấn chiếm lòng, lề đường buôn bán tại khu vực chợ Giếng Vuông. Thời gian qua, địa phương đã tích cực ra quân tuần tra, tuyên truyền vận động người dân vào chợ hoặc đến các điểm buôn bán đúng quy định.

Các hộ kinh doanh tại chợ Mai Pha cho rằng, cần nhiều thời gian, sự đồng hành của các tiểu thương và những nỗ lực hỗ trợ từ chính quyền để chợ dần đông đúc ẢNH: LONG QUYỀN

Tuy nhiên, khi P.Kỳ Lừa tăng cường xử lý, người dân lại di chuyển sang các điểm thuộc P.Đông Kinh. Ngược lại, khi P.Đông Kinh ra quân vận động người dân đến chợ Mai Pha, các tiểu thương lại dồn về đường Bắc Sơn lấn chiếm lòng đường.

Sau khi được chính quyền tuyên truyền, bà con cơ bản đã nắm rõ thông tin về chợ mới nhưng vẫn giữ thói quen buôn bán cũ. Trong những ngày gần đây, hai phường đã chủ động phối hợp ra quân tuyên truyền, đảm bảo trật tự đô thị vào các giờ cao điểm.

"Hiện tại, ngay trong chợ Giếng Vuông vẫn còn rất nhiều gian hàng trống nhưng người dân không chịu vào. Nhiều người trồng được gì bán nấy, tâm lý ngại vào ki ốt trong chợ. Vì vậy, cần thêm nhiều thời gian kiên trì ra quân tuyên truyền để từng bước thay đổi thói quen mua bán của người dân", bà Hồng nói.