Lạng Sơn: Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi cùng thư tay 'mong con gặp người tốt'

Ngày 6.7, UBND xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn phát thông báo tìm cha, mẹ hoặc người thân của một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 5.7, người dân phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ lại tại thôn Lay, xã Thiện Tân. Chính quyền địa phương đã kiểm tra, lập biên bản và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Bé trai sơ sinh bị bỏ lại cùng lời nhắn ẢNH: UBND XÃ THIỆN TÂN

Khi được phát hiện, cháu mặc áo màu xanh nhạt, đội mũ, đeo tất tay, tất chân và mặc đầy đủ quần áo trẻ sơ sinh. Cạnh cháu bé có một làn nhựa màu đỏ, bên trong đựng sữa, bỉm, khăn xô, 2 bộ quần áo trẻ sơ sinh, một chăn xô mỏng cùng bộ quần áo trẻ đang mặc.

Trong số đồ dùng để lại có một mảnh giấy ghi: 'Cháu sinh ngày 3.7.2026. Cháu đẻ lúc 5 giờ sáng, được 3,5 kg. Hiện nay tôi không có đủ điều kiện nuôi cháu, mong ai nhìn thấy cháu thì mang về nuôi ạ. Mong con gặp được người tốt. Mẹ xin lỗi con".

Hiện UBND xã Thiện Tân đã tạm thời giao cháu bé cho Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Thông báo tìm cha, mẹ hoặc người thân của cháu bé được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã Thiện Tân trong thời gian 7 ngày, từ ngày 6.7 đến hết ngày 12.7.

Sau thời hạn trên, nếu không có cha, mẹ hoặc người thân đến nhận, chính quyền địa phương sẽ thực hiện đăng ký khai sinh và các thủ tục tiếp theo, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ.