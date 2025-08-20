Lãnh 20 năm tù vì tham ô hơn 2 tỉ đồng của công ty

Ngày 20.8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Phan Văn Hoa (46 tuổi, cựu Phó trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH Trung Viễn, 100% vốn tư nhân) 20 năm tù về tội “tham ô tài sản” hơn 2 tỉ đồng của công ty. Đồng thời, tòa buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ hơn 2,1 tỉ đồng mà bị cáo đã chiếm đoạt của công ty.

Bị cáo Phan Văn Hoa bị TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên 20 năm tù vì tham ô hơn 2,1 tỉ đồng của công ty ẢNH: PHAN THƯƠNG

HĐXX nhận định, bị cáo Hoa phạm tội từ 2 lần trở lên nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự tại điểm g khoản 1 điều 52 bộ luật Hình sự, nên cần tuyên bị cáo mức án tương xứng, đầu khung hình phạt.

Theo cáo trạng, Phan Văn Hoa bắt đầu làm việc tại Công ty TNHH Trung Viễn từ năm 2016. Đến năm 2022, Hoa được bổ nhiệm làm phó phòng kinh doanh của công ty và được giao nhiệm vụ quan trọng là trực tiếp thu tiền từ khách hàng.

Lợi dụng sự tín nhiệm của công ty, trong năm 2022, Phan Văn Hoa đã thu hơn 3,5 tỉ đồng từ 8 khách hàng mua xe xúc lật. Tuy nhiên, thay vì nộp toàn bộ số tiền về công ty, Hoa chỉ nộp 1,24 tỉ đồng. Phần còn lại, hơn 2,1 tỉ đồng, bị cáo chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hành vi phạm tội của Hoa diễn ra nhiều lần, với số tiền chiếm đoạt từ từng khách hàng khác nhau. Đáng chú ý, nhiều khách hàng đã thanh toán bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản cá nhân của Phan Văn Hoa hoặc giao tiền mặt.