Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Một thửa đất ở Phú Quốc lừa bán cho 2 người, chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng

Trần Ngọc
Trần Ngọc
15/08/2025 12:34 GMT+7

Công an tỉnh An Giang thông báo truy tìm Lê Văn Mót (47 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc) để phục vụ điều tra, xác minh về tin báo lừa đảo khi bán 1 thửa đất cho 2 người để chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng.

Ngày 15.8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định truy tìm Lê Văn Mót (47 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc, An Giang - trước đây là xã Cửa Cạn, TP.Phú Quốc, Kiên Giang) để phục vụ điều tra, xác minh về tin báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bán 1 thửa đất ở Phú Quốc cho 2 người lấy hơn 13 tỉ đồng - Ảnh 1.

Công an tỉnh An Giang thông báo truy tìm Lê Văn Mót để phục vụ điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đất đai ở Phú Quốc

ẢNH: TIẾN TẦM

Theo thông tin ban đầu, trước đó ông N.V.L (41 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc, An Giang) đến Công an tỉnh An Giang tố giác Lê Văn Mót có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán đất.  

Qua xác minh, Công an tỉnh An Giang xác định, năm 2009 Mót bán cho ông N.V.L thửa đất diện tích 7.000 m2, tọa lạc đặc khu Phú Quốc, An Giang (trước đây là TP.Phú Quốc, Kiên Giang) bằng giấy tay với giá 4 tỉ đồng.

Đến năm 2019, Mót lại tiếp tục bán thửa đất diện tích 9.314,88m2, có cùng số thửa và số tờ bản đồ (bán bằng giấy tay) với giá 9,3 tỉ đồng cho ông N.V.C (43 tuổi, ngụ TP.Hà Nội). 

Ông L. phát hiện Mót bán khu đất cho ông C. trùm lên khu đất đã đã bán cho mình trước đó nên làm đơn tố giác gửi cơ quan công an.  

Hiện không rõ Mót đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm, do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức biết thông tin về đối tượng Mót, thông báo ngay cho Văn phòng Cơ quan CSĐT  Công an tỉnh An Giang (507 Nguyễn Chí Thanh, P.Rạch Giá, tỉnh An Giang) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Tin liên quan

Cấp đất sai quy định, 3 cán bộ ở Phú Quốc hầu tòa

Cấp đất sai quy định, 3 cán bộ ở Phú Quốc hầu tòa

Xét duyệt, cấp đất sai quy định cho người dân, gây thiệt hại gần 10 tỉ đồng, 3 cán bộ ở TP.Phú Quốc (Kiên Giang) bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt tổng cộng 10 năm 6 tháng tù.

Khám phá thêm chủ đề

phú quốc lừa đảo Chiếm đoạt tài sản Công an tỉnh An Giang
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận