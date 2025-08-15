Một thửa đất ở Phú Quốc lừa bán cho 2 người, chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng

Ngày 15.8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định truy tìm Lê Văn Mót (47 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc, An Giang - trước đây là xã Cửa Cạn, TP.Phú Quốc, Kiên Giang) để phục vụ điều tra, xác minh về tin báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh An Giang thông báo truy tìm Lê Văn Mót để phục vụ điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đất đai ở Phú Quốc ẢNH: TIẾN TẦM

Theo thông tin ban đầu, trước đó ông N.V.L (41 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc, An Giang) đến Công an tỉnh An Giang tố giác Lê Văn Mót có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán đất.

Qua xác minh, Công an tỉnh An Giang xác định, năm 2009 Mót bán cho ông N.V.L thửa đất diện tích 7.000 m2, tọa lạc đặc khu Phú Quốc, An Giang (trước đây là TP.Phú Quốc, Kiên Giang) bằng giấy tay với giá 4 tỉ đồng.

Đến năm 2019, Mót lại tiếp tục bán thửa đất diện tích 9.314,88m2, có cùng số thửa và số tờ bản đồ (bán bằng giấy tay) với giá 9,3 tỉ đồng cho ông N.V.C (43 tuổi, ngụ TP.Hà Nội).

Ông L. phát hiện Mót bán khu đất cho ông C. trùm lên khu đất đã đã bán cho mình trước đó nên làm đơn tố giác gửi cơ quan công an.

Hiện không rõ Mót đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm, do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức biết thông tin về đối tượng Mót, thông báo ngay cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (507 Nguyễn Chí Thanh, P.Rạch Giá, tỉnh An Giang) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.