Lãnh án vì trộm cắp 93 thùng bia

Trần Thanh Phong
19/03/2026 15:53 GMT+7

Trộm cắp 93 thùng bia, hai bị cáo Trần Tấn Đức và Lê Hoàng Dũng (ở Cà Mau) bị tuyên án tù.

Ngày 19.3, Tòa án nhân dân khu vực 6, tỉnh Cà Mau, xét xử sơ thẩm vụ án trộm cắp 93 thùng bia. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Tấn Đức (36 tuổi, ở phường Bạc Liêu) 1 năm tù; Lê Hoàng Dũng (36 tuổi, ở xã Vĩnh Lợi) 9 tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản.

Hai bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

Theo cáo trạng, 2 bị cáo Đức và Dũng là bạn bè, đều có tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Cả hai bàn bạc, thống nhất tìm các nhà kho, xưởng trên địa bàn phường Bạc Liêu, không người trông coi để đột nhập lấy trộm tài sản.

Rạng sáng 12.9.2025, Đức mang theo kìm cộng lực, còn Dũng điều khiển xe ba gác. Dũng chở Đức đến kho bia của một công ty ở khóm 20, phường Bạc Liêu. Tại đây, Đức ngắt cầu dao điện, cắt khóa cửa để Dũng đưa xe ba gác vào trong kho.

Đức và Dũng thực hiện trộm cắp trót lọt 2 lần, tổng cộng lấy trộm 93 thùng bia, đem đi bán ở nhiều nơi, lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân.

Theo kết luận định giá, tổng giá trị số bia bị trộm hơn 24 triệu đồng. Từ lời khai của bị cáo, cơ quan chức năng thu hồi được 30 thùng bia.

Ngoài 2 vụ trộm trên, khoảng 1 giờ ngày 23.10.2025, Đức còn đột nhập xưởng in của Công ty cổ phần In Bạc Liêu cắt trộm 11 đoạn dây điện các loại, trị giá khoảng 3,9 triệu đồng.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 6, tỉnh Cà Mau nhận định, hành vi trộm cắp tài sản của 2 bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương nên cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

