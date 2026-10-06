Lãnh đạo Cần Thơ: Cán bộ cấp tỉnh về xã 'chưa hẳn làm tốt việc cơ sở'

Ngày 6.10, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Cần Thơ Lê Công Lý cùng nhiều sở, ngành có buổi làm việc với đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ về công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, công chức, viên chức năm 2026.

Theo báo cáo, thực hiện cuộc sắp xếp, đến 30.9, cấp thành phố có 14 cơ quan chuyên môn và 1 tổ chức hành chính; cấp xã, phường có 309 phòng chuyên môn và 103 trung tâm phục vụ hành chính công.

Bà Phạm Thị Phượng, Giám đốc Sở Nội vụ Cần Thơ ẢNH: THANH DUY

Năm 2026, Trung ương giao cho Cần Thơ 57.497 biên chế; trong đó, công chức là 10.094 biên chế (giảm 3.657 so với 2025), viên chức 47.403 (giảm 5.294 so với năm 2025).

Đối với công tác giải quyết chế độ nghỉ việc theo quy định, Cần Thơ đã tinh giản biên chế đối với 5.247 trường hợp; trong đó, nghỉ theo Nghị định 178 và Nghị định 67 là 2.602 trường hợp.

Đề cập tới việc thực hiện Nghị định 178, bà Phạm Thị Phượng, Giám đốc Sở Nội vụ Cần Thơ, cho biết một số cơ quan, đơn vị đã phát sinh sơ suất về trình tự, thủ tục và cách tính. Nguyên nhân do khối lượng hồ sơ lớn, thời gian triển khai tập trung và có nhiều chính sách được ban hành trong giai đoạn chuyển tiếp. Sở đang chỉ đạo rà soát lại các đối tượng, hồ sơ, sai sót để báo cáo UBND thành phố.

Ông Lê Công Lý, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Cần Thơ, cho biết thời gian đầu sau sáp nhập, nhiệm vụ chính là không để gián đoạn quá trình lãnh đạo, điều hành trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đến quý 3/2026, tăng trưởng của Cần Thơ đạt 9,29%, tiệm cận với chỉ tiêu "2 con số" của Trung ương giao. Đây là sự nỗ lực rất lớn nếu nhìn về thành phố sau sáp nhập có cơ cấu nông nghiệp tới 20%.

Ông Lê Công Lý, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Cần Thơ, phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Nội vụ ẢNH: THANH DUY

Theo ông Lê Công Lý, những bỡ ngỡ từ việc sáp nhập dần ổn định, nhưng vẫn còn đó "vấn đề lớn" về đội ngũ chuyên môn địa phương vì chưa được như kỳ vọng. Cấp xã hiện nay có thể phân thành ba nhóm cán bộ: nhóm tăng cường từ tỉnh về, nhóm tự nguyện xuống và nhóm tại chỗ từ 2 - 3 xã sáp nhập lại.

Lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ cho biết những cán bộ cấp tỉnh về thường là cán bộ các sở ngành, giỏi chuyên môn nhưng khi đưa về điều hành UBND cấp xã thì chưa hẳn là làm tốt. Bởi công việc cấp xã đòi hỏi tính tổng hợp, mà tổng hợp cũng rất khác với cấp tỉnh. Vì vậy, đội ngũ cán bộ này cũng cần được tính toán để bồi dưỡng thêm về phương pháp, cách thức quản trị, lãnh đạo, điều hành.

Trong khi đó, theo báo cáo của UBND thành phố Cần Thơ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đối với cán bộ, công chức, viên chức cũng còn nhiều khó khăn. Một số lĩnh vực chuyên môn không có cơ sở đào tạo hoặc phải ra nước ngoài nhưng bị "vướng" về điều kiện ngoại ngữ, kinh phí. Ngoài ra, danh mục vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị cũng thường xuyên thay đổi nên khó đầu tư dài hạn.

Vì vậy, bộ máy hành chính cơ sở của thành phố còn đang đối mặt với nhiều thách thức. Đó là sự bất cập lớn giữa tiêu chuẩn và kinh nghiệm thực tiễn chưa đồng đều, tình trạng quá tải và phân hóa năng lực cục bộ. Thành phố cũng đang thiếu hụt nhiều chuyên gia, cán bộ chuyên sâu ở nhiều lĩnh vực, nhất là quản lý đất đai - tài nguyên môi trường, quy hoạch - xây dựng, tài chính ngân sách và chuyển đổi số.