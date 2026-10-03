Lãnh đạo Cần Thơ: 'Phát sinh một vài trường hợp giải quyết Nghị định 178 chưa đúng'

Ngày 3.10, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, cùng Đoàn đại biểu quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tham dự buổi tiếp xúc có hơn 150 cử tri là lãnh đạo chính quyền, công an, quân đội, chức sắc, chức việc, tôn giáo… của 3 phường Bình Thủy, Long Tuyền và Thới An Đông.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ ẢNH: THANH DUY

Tại buổi tiếp xúc, cử tri hỏi về việc thực hiện Nghị định 178 trên địa bàn thành phố Cần Thơ và đề xuất người nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 154 được tham gia vào cấp chủ chốt của các thôn, khu phố để không lãng phí nguồn nhân lực.

Trả lời cử tri, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, cho biết thời gian qua, Nghị định 178 đã giải quyết theo chính sách cho nhiều người không đủ điều kiện tiêu chuẩn bố trí vào các vị trí việc làm. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một vài đơn vị ở cơ sở còn nhận thức chưa rõ ràng, dẫn đến phát sinh một vài trường hợp giải quyết chưa đúng .

Theo nguyên tắc, những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ thì cho nghỉ theo Nghị định 178, nhưng có một số trường hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ vẫn giải quyết nghỉ. Bên cạnh đó, một số trường hợp tính độ tuổi nghỉ hưu theo nghị định chưa đúng với hướng dẫn . Cơ quan kiểm toán cũng đã có kiến nghị đối với thành phố Cần Thơ về việc xử lý.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, trả lời cử tri về việc giải quyết nghỉ việc theo Nghị định 178 ẢNH: THANH DUY

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tiếp xúc cử tri, Trưởng ban Tổ chức Trung uơng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, việc triển khai Nghị định 178 là hoàn toàn để phục vụ lợi ích cho những người lao động trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Trong quá trình đó, có những nhóm có thể tiếp tục phát triển để đóng góp; có những nhóm cần phải đào tạo, bồi dưỡng; có nhóm phải điều chỉnh theo năng lực, sở trường, công việc thì có thể hưởng theo Nghị định 178. Đây là một việc làm rất đúng và có hiệu quả.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng có những sơ suất. Vì vậy, Bộ Nội vụ đã cho rà soát, rút kinh nghiệm. Để qua đó không thất thoát và để phát huy được tốt hơn những cán bộ, công chức, viên chức có đầy đủ năng lực và trách nhiệm cống hiến cho sự phát triển của đất nước.

Còn với Nghị định 154, nếu người đã giải quyết nghỉ mà được bố trí lại làm việc ở thôn, khu phố (như cử tri đề xuất) thì có nghĩa là hưởng 2 lần ngân sách. Việc này nhất thiết phải nghiên cứu lại thấu đáo, trên tinh thần là luôn rút kinh nghiệm để ngày càng hoàn thiện tốt hơn, không lại gây lãng phí ngân sách Nhà nước.