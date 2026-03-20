Lãnh đạo chủ chốt của TP.Hải Phòng trúng cử HĐND với số phiếu rất cao

Lã Nghĩa Hiếu
20/03/2026 15:43 GMT+7

HĐND Hải Phòng khóa XVII công bố danh sách 85 đại biểu trúng cử, trong đó 4 lãnh đạo Thành ủy Hải Phòng đạt tỷ lệ phiếu rất cao.

Ủy ban Bầu cử TP.Hải Phòng vừa ban hành Nghị quyết số 04/NQ-UBBC, công bố kết quả bầu cử và danh sách chính thức 85 người trúng cử đại biểu HĐND Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng trúng cử với số phiếu cao

Theo công bố, 4 lãnh đạo trong Thường trực Thành ủy Hải Phòng tham gia ứng cử đều trúng cử đại biểu HĐND Hải Phòng với số phiếu tập trung cao. 

Cụ thể, ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng trúng cử tại đơn vị bầu cử số 9 với tỷ lệ 99,88%.

Ông Đỗ Văn Hiến (Đỗ Mạnh Hiến), Phó bí thư thường trực Thành ủy Hải Phòng trúng cử tại đơn vị số 6, đạt 99,50% phiếu bầu. 

Ông Lê Văn Hiệu, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Hải Phòng trúng cử tại đơn vị số 10. 

Ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.Hải Phòng trúng cử tại đơn vị số 8 với tỷ lệ 99,16%.

Kết quả bầu cử HĐND Hải Phòng khóa XVII cũng ghi nhận sự tham gia tích cực của nữ giới và người trẻ. Có 24 nữ đại biểu trúng cử vào HĐND Hải Phòng, góp phần nâng cao tỷ lệ nữ trong cơ quan dân cử, đảm bảo tính đại diện và đa dạng.

Cùng với cấp thành phố, Hải Phòng cũng công bố danh sách 2.373 người trúng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong số này có 717 nữ ứng cử viên và 267 người trẻ tuổi, cho thấy xu hướng trẻ hóa và tăng cường bình đẳng giới trong hệ thống chính trị cơ sở.

Tin liên quan

3 phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong đó, 3 phó bí thư Tỉnh ủy trúng cử đại biểu HĐND tỉnh với tỷ lệ phiếu bầu đạt trên 99%.

Chính trị
