Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Phước Thọ

Ngày 7.7, tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ, lễ tang ông Lê Phước Thọ (tên thường gọi Sáu Hậu), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức T.Ư được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng.



Cùng ngày, đoàn Ban Chấp hành T.Ư Đảng do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, làm Trưởng đoàn đã đến viếng ông Lê Phước Thọ. Tham gia cùng đoàn có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội viếng ông Lê Phước Thọ, nguyên Trưởng ban Tổ chức T.Ư ĐÌNH TUYỂN

Thay mặt Ban Chấp hànhT.Ư Đảng, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai viết trong sổ tang: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức T.Ư, nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Người đảng viên Cộng sản kiên trung, đã một đời cống hiến cho độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì lý tưởng của Đảng. Hơn 90 tuổi đời, hơn 70 năm tuổi Đảng, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn cho Đảng, cho nhân dân, là tấm gương sáng của các thế hệ đi sau".

Lễ tang ông Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức T.Ư được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước

Thay mặt Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai viết vào sổ tang viếng ông Lê Phước Thọ

Cũng trong sáng 7.7, nhiều đoàn lãnh đạo bộ, ban ngành T.Ư và các địa phương đã đến viếng lễ tang ông Lê Phước Thọ.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, dẫn đầu đoàn Ban Tuyên giáo T.Ư đến viếng ông Lê Phước Thọ

Như Thanh Niên đã đưa tin, sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, ông Lê Phước Thọ đã từ trần vào sáng 6.7, hưởng thọ 96 tuổi. Linh cữu ông được quàn tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ (số 1 Quang Trung, P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Lễ truy điệu lúc 6 giờ ngày 9.7. Sau đó là lễ đưa tang, đưa linh cữu ông về an táng tại nghĩa trang quê nhà ở ấp 5, xã Tân Lộc Đông, H.Thới Bình, Cà Mau.

Ông Lê Phước Thọ sinh ngày 25.12.1927; quê quán: Xã Tân Lộc, H.Cà Mau, Minh Hải (nay là H.Thới Bình, Cà Mau). Ông tham gia cách mạng tháng 8.1945 và vào Đảng ngày 10.2.1949. Quá trình công tác, ông từng là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa 4; Ủy viên T.Ư Đảng các khóa 5, 6, 7; Bí thư T.Ư Đảng các khóa 6, 7; Ủy viên Bộ Chính trị khóa 7; Trưởng ban Tổ chức T.Ư; Trưởng ban Nông nghiệp T.Ư; Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng và Tỉnh ủy Hậu Giang; Đại biểu Quốc hội các khóa 8, 9. Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, ông Lê Phước Thọ đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.