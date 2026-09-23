Công ty cổ phần Searefico (mã chứng khoán SRF) vừa công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của hai lãnh đạo doanh nghiệp. Cụ thể, Chủ tịch HĐQT Searefico - ông Lê Tấn Phước đăng ký mua 802.000 cổ phiếu SRF với mục đích nâng tỷ lệ sở hữu cá nhân. Trước giao dịch, ông Phước đang nắm hơn 1,96 triệu cổ phiếu, tương đương 5,53% vốn. Nếu mua đủ lượng đăng ký, số cổ phiếu ông nắm giữ sẽ tăng lên hơn 2,76 triệu đơn vị, tương đương 7,78% vốn Searefico.

Lãnh đạo doanh nghiệp Searefico, Điện Máy Xanh chi tiền tỉ mua cổ phiếu ẢNH: NGỌC THẮNG

Cùng lúc, ông Nguyễn Khoa Đăng, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Searefico, cũng đăng ký mua 802.000 cổ phiếu SRF để nâng sở hữu từ hơn 1 triệu cổ phiếu (tương đương 2,82% vốn) lên hơn 1,8 triệu đơn vị (tương đương 5,07% vốn công ty). Cả hai lãnh đạo doanh nghiệp này đều mua vào từ ngày 24.9 - 23.10 thông qua khớp lệnh trên sàn hoặc thỏa thuận. Nếu tạm tính theo mức giá đóng cửa 7.700 đồng/cổ phiếu, tổng lượng cổ phiếu mà hai lãnh đạo đăng ký mua có giá trị thị trường khoảng 12,35 tỉ đồng.

Tương tự, tại Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Điện lực (mã chứng khoán EVF), ông Lê Mạnh Linh, Tổng giám đốc công ty đăng ký mua vào 4 triệu cổ phiếu EVF nhằm mục đích cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 21.9 đến ngày 20.10, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công, ông Linh sẽ nâng sở hữu tại EVF từ 3,31 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,435% lên hơn 7,31 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,961%. Ước tính theo giá cổ phiếu EVF hiện xoay quanh 11.450 đồng/CP, ông Linh sẽ phải chi gần 46 tỉ đồng để mua vào lượng cổ phiếu EVF như đã đăng ký.

Cũng đăng ký mua cổ phiếu có ông Đinh Quang Chiến, Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã chứng khoán NTL) từ ngày 18.9 - 24.10. Khối lượng đăng ký là 1,8 triệu cổ phiếu NTL để nâng sở hữu 16,23%, lên 17,71% vốn điều lệ. Trong đó, giao dịch dự kiến thực hiện thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn. Với giá hiện tại là 12.800 đồng, ông Chiến sẽ chi ra khoảng 23 tỉ đồng để mua vào lượng cổ phiếu đăng ký. Chỉ trước đó vài ngày, ông cũng đã hoàn tất việc mua vào 1,8 triệu cổ phiếu NTL.

Một doanh nghiệp khác là Công ty CP Điện Máy Xanh (mã chứng khoán DMX) công bố ông Võ Hà Trung Tín, thành viên HĐQT đăng ký mua 100.000 cổ phiếu DMX, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 18.9 đến ngày 17.10. Với giá 76.800 đồng/cổ phiếu, để mua hết lượng cổ phiếu đăng ký, ông Tín ước tính sẽ bỏ ra gần 7,7 tỉ đồng. Ngay trước đó, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng giám đốc Điện Máy Xanh đăng ký mua 732.000 cổ phiếu DMX để nâng sở hữu từ 0,32%, lên 0,38% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 10.9 đến ngày 9.10. Như vậy, ông Đoàn Văn Hiểu Em ước tính sẽ chi hơn 56 tỉ đồng để gom mua cổ phiếu đợt này.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (mã chứng khoán HAX) vừa có Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc mua lại cổ phiếu do công ty đã phát hành và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định. Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại là 5 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,65% số lượng cổ phiếu đã phát hành. Mục đích mua lại cổ phiếu để giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, góp phần tối ưu cơ cấu vốn và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công ty và cổ đông, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và điều kiện thị trường...