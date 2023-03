Lãnh đạo Nga - Trung nói chuyện giải quyết xung đột ở Ukraine

Ngày 21.3, Tổng thống Putin đã chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Tập tại Điện Kremlin. Sau đó, hai nhà lãnh đạo chụp ảnh chung trước khi bắt đầu các cuộc hội đàm hẹp và mở rộng với các quan chức hàng đầu cũng như lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn của cả hai bên. Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Putin cho rằng cần thảo luận về các khía cạnh hợp tác thực tế giữa Trung Quốc và Nga.



Theo RIA Novosti, ông Putin nói với ông Tập rằng Nga có thể đáp ứng nhu cầu năng lượng của Trung Quốc, nhấn mạnh hợp tác năng lượng giữa hai nước đang ngày càng mở rộng. Ông Putin cho hay gần như mọi thông số của dự án dẫn khí đốt từ Nga sang Trung Quốc Power of Siberia 2 đã được thống nhất. Ông Putin cũng cho biết Nga sẵn sàng giúp đỡ các doanh nghiệp Trung Quốc đến thay thế các thương hiệu phương Tây đã rời Nga từ khi chiến sự Ukraine bùng nổ. Ngoài ra, ông Putin cho rằng Nga và Trung Quốc có thể dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo nếu kết hợp tiềm năng của hai nước.

Về phần mình, ông Tập tuyên bố sẵn sàng tăng cường hợp tác với Moscow. Hai nhà lãnh đạo cũng đã ký vào tuyên bố chung về "kế hoạch phát triển những lĩnh vực hợp tác then chốt đến năm 2030", theo Interfax.

Tổng thống Putin đón Chủ tịch Tập tại Điện Kremlin ngày 21.3 REUTERS

Trong cuộc họp báo chung sau hội đàm, ông Putin nói quan hệ Nga - Trung đang "ở đỉnh cao của sự phát triển lịch sử" và hai bên "có thể tìm thấy giải pháp cho những vấn đề thậm chí phức tạp nhất", theo The New York Times. Ông Putin cho biết việc giải quyết xung đột ở Ukraine có thể dựa trên kế hoạch hòa bình do Trung Quốc đề xuất, khi phương Tây và Kyiv sẵn sàng cho chuyện đó, theo RIA Novosti. Tuy nhiên, Tổng thống Nga lưu ý đến lúc này chưa nhìn thấy được sự sẵn sàng đó.

Về phần mình, ông Tập cho rằng Trung Quốc đại diện cho hòa bình và đối thoại về Ukraine. Hai nhà lãnh đạo đã đưa ra tuyên bố chung về việc "tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong thời đại mới" giữa hai nước, trong đó đề cập việc giải quyết vấn đề Ukraine.

Trích dẫn tuyên bố chung, Tân Hoa xã cho biết hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine bắt buộc phải tôn trọng những quan ngại chính đáng về an ninh của tất cả các quốc gia, cũng như phải ngăn chặn sự hình thành cục diện đối đầu giữa các phe phái hay đổ thêm dầu vào lửa. Hai bên nhấn mạnh đối thoại có trách nhiệm là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề một cách bền vững, đồng thời kêu gọi chấm dứt mọi hành động kéo dài chiến sự, không để khủng hoảng trầm trọng thêm, thậm chí vượt khỏi tầm kiểm soát.

