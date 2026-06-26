Điện mái nhà - trạm sạc, mô hình hiệu quả cao

Ông Bùi Trung Kiên cho biết, tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn TP.HCM có 22.800 hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đang vận hành với tổng công suất 1.800 MWp. Trong đó có 2.000 hệ thống điện mặt trời tự sản tự tiêu thụ với tổng công suất lắp đặt 406,6 MWp. Tổng sản lượng điện tạo ra từ các hệ thống ĐMTMN chiếm khoảng 4,66% tổng sản lượng điện thương phẩm.



ông Bùi Trung Kiên - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) ẢNH: ĐỘC LẬP

Ông Kiên thừa nhận, phong trào ĐMTMN thời gian từ năm 2021 về trước phát triển rất mạnh nhờ cơ chế giá FIT. Tuy nhiên, thời gian gần đây chậm lại vì thị trường đang vận hành theo Nghị định 58 - khuyến khích tự sản tự tiêu. Hiện nay, nhu cầu ĐMTMN đang phát triển mạnh trở lại. Đặc biệt khi Nghị định 58 điều chỉnh sẽ có cơ chế rất thông thoáng và người dân cũng đang mong muốn đầu tư phát triển. Ngành điện cũng sẽ tham gia hỗ trợ người dân và các nhà đầu tư về mọi mặt.

Lãnh đạo điện lực TP.HCM thừa nhận, việc phát triển ĐMTMN góp phần bổ sung nguồn phát điện và giảm sử dụng các nguồn phát điện truyền thống, đặc biệt là than hay LNG. Điều này góp phần tích cực trong việc chuyển đổi xanh trong lĩnh vực năng lượng. Hiện tại, Nghị định 58 khuyến khích tự sản tự tiêu nên việc bán điện cho hàng xóm sẽ đối mặt với nhiều rủi ro. Thứ nhất là tính pháp lý chưa rõ ràng, thứ 2 là an toàn điện và rủi ro cháy nổ, thứ 3 có thể rủi ro về tình làng nghĩa xóm trong việc mua bán.

Trong một diễn biến liên quan, TP.HCM đang thực hiện chuyển đổi giao thông xanh nên số lượng xe điện phát triển mạnh từ xe máy đến ô tô. Vì thế theo ông Kiên, thay vì nghĩ đến chuyện đầu tư ĐMTMN bán cho cho hàng xóm thì với những nơi có diện tích đất rộng, mặt bằng mái nhà tốt, các nhà đầu tư có thể đầu tư mô hình "điện mái nhà kết hợp trạm sạc". Mô hình đó có thể tận dụng nguồn năng lượng này và góp phần giải quyết vấn đề giao thông xanh, chung tay góp phần giải quyết vấn đề môi trường.

TP.HCM có tiềm năng lớn về ĐMTMN

Ông Kiên khẳng định, TP.HCM có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển điện mặt trời mái nhà. Thứ nhất là lượng bức xạ lớn và ổn định, trung bình khoảng 1.581 kWh/m2/năm, cao nhất là 6,3 kWh/m2/ngày vào tháng 2 và thấp nhất là 3,3 kWh/m2/ngày vào tháng 7.

Bên cạnh đó, số giờ nắng trung bình trong tháng dao động từ 100 - 300 giờ, liên tục trong suốt cả năm. ĐMTMN là hướng đi quan trọng, phù hợp với đặc thù phụ tải lớn thành phố. Tổng công ty đánh giá dư địa phát triển ĐMTMN tại TP.HCM vẫn còn rất lớn và tập trung ở các khu vực có mật độ công trình lớn nhờ số lượng lớn nhà ở, nhà xưởng, trung tâm thương mại, đặc biệt là các khu công nghiệp và khu chế xuất. Thêm vào đó, các tòa nhà cao tầng và khu dân cư mới là nguồn tiềm năng đáng kể để lắp đặt ĐMTMN.

Nhu cầu phụ tải cao vào ban ngày là yếu tố rất phù hợp với đặc tính phát điện của điện mặt trời, giúp tối ưu hiệu quả tự tiêu thụ và giảm áp lực cho hệ thống điện.