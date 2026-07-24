Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM: Công tác Đảng phải gắn với sự phát triển doanh nghiệp

Chiều 24.7, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cùng đoàn công tác Thành ủy khảo sát tình hình hoạt động của Chi bộ 2 Khối khai thác, thuộc Đảng bộ Công ty liên doanh Bông Sen (đơn vị vận hành cảng Lotus, phường Phú Thuận).

Cảng Lotus thành lập năm 1991, là đơn vị liên doanh đầu tiên tại Việt Nam trong lĩnh vực khai thác cảng biển quốc tế giữa Công ty Vietrans, Vosa và đối tác nước ngoài Blasco - Ukraine.

Cảng Lotus rộng 15 ha, hoạt động và phát triển theo tiêu chuẩn cảng biển quốc tế, có hệ thống kho bãi đáp ứng cho việc lưu trữ cũng như tạm nhập tái xuất các loại hàng hóa, container, sắt thép, các loại thiết bị, hàng hóa siêu trường siêu trọng.

Ông Nguyễn Phát Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Công ty liên doanh Bông Sen, thông tin về công tác Đảng và hoạt động kinh doanh của cảng ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Nguyễn Phát Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Công ty liên doanh Bông Sen, cho biết Đảng bộ có 63 đảng viên sinh hoạt tại 4 chi bộ, trong đó Chi bộ 2 Khối khai thác có 22 đảng viên.

Với đặc thù doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công tác Đảng gặp một số khó khăn, đặc biệt phải tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị là hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt kế hoạch, doanh thu và lợi nhuận do hội đồng thành viên giao.

Ông Khiêm kiến nghị cơ chế đặc biệt để rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho phép đảng viên ra nước ngoài để doanh nghiệp thuận tiện trong việc giao thương với đối tác nước ngoài.

Lãnh đạo cảng Lotus trao đổi về một số định hướng phát triển cảng thời gian tới ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đối với Chi bộ 2, đảng viên sinh hoạt chi bộ là người lao động chủ yếu đến từ Khối khai thác trực tiếp từ các phòng ban gồm trung tâm khai thác điều độ, giao nhận kho hàng, kỹ thuật cơ giới. Nhiệm vụ chính đơn vị là xây dựng và khai thác cầu cảng nhằm tiếp nhận và xếp dỡ các chuyến tàu hàng tổng hợp và tàu container; thực hiện các dịch vụ giao nhận hàng hóa.

Chi bộ 2 kiến nghị biên bản họp chi bộ được phép đánh máy lưu hồ sơ thay cho việc viết tay thủ công như hiện tại, tối ưu thời gian thủ tục hồ sơ cho các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao đổi tại buổi khảo sát ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá cao sự chủ động phát triển đảng viên, xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế thừa của Đảng bộ Công ty liên doanh Bông Sen. Với đặc điểm doanh nghiệp kinh doanh, Đảng ủy có thể linh hoạt thời gian sinh hoạt của đảng viên, ưu tiên sắp xếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

"Hoạt động điều hành của cấp ủy phải gắn liền với hoạt động của doanh nghiệp, nhiệm vụ đầu tiên của đảng viên là phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị, sau đó là các hoạt động của đoàn thể, gắn với các phong trào thi đua trong doanh nghiệp", bà Tuyết lưu ý.

Đoàn khảo sát của Thành ủy TP.HCM chụp hình lưu niệm cùng tập thể cán bộ, công nhân viên cảng Lotus ẢNH: SỸ ĐÔNG

Riêng hoạt động sản xuất kinh doanh, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đánh giá cảng Lotus hoạt động năng động, có nhiều giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, duy trì tốc độ phát triển.

Bà Tuyết cũng đề nghị Đảng ủy phường Phú Thuận quan tâm hỗ trợ các đảng bộ doanh nghiệp trên địa bàn, chủ động giải quyết khó khăn trong thẩm quyền, duy trì các tổ chức Đảng doanh nghiệp để góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Với kiến nghị của cảng Lotus về quy hoạch cảng biển, bà Tuyết cho biết lãnh đạo TP.HCM rất quan tâm phát huy lợi thế mạng lưới hàng hải, cảng biển trên địa bàn, nhất là đầu tư cảng biển đón tàu du lịch tải trọng lớn. Bởi lẽ, đây là những con tàu chở khách hạng sang, nhu cầu chi tiêu lớn, nếu đón thường xuyên thì sẽ tăng chi tiêu của khách du lịch.