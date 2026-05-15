Lãnh đạo TP.HCM và Vientiane ký kết hợp tác giai đoạn 2026 - 2030

Ngày 15.5, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM có buổi làm việc với ông Atsaphangthong Siphandone, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thủ đô Vientiane (Lào), đồng thời chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác giữa TP.HCM và thủ đô Vientiane giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, 2 bên tiếp tục tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, gồm chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng, pháp chế - tư pháp, kinh tế, giáo dục, văn hóa - xã hội, y tế, hoạt động của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và hỗ trợ phát triển.

Lễ ký kết bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác giữa TP.HCM và thủ đô Vientiane giai đoạn 2026 - 2030 ẢNH: XUÂN KHU

Trong lĩnh vực chính trị, ngoại giao, TP.HCM và thủ đô Vientiane thống nhất duy trì trao đổi đoàn đại biểu, tăng cường liên hệ, hợp tác cấp cao; đồng thời khuyến khích các cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương 2 bên chủ động chia sẻ kinh nghiệm, ký kết, triển khai các nội dung hợp tác phù hợp với điều kiện thực tế.

Hai bên cũng sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 50 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào trong khuôn khổ Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2027.

Một nội dung quan trọng khác là tăng cường hợp tác trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. HĐND TP.HCM và HĐND thủ đô Vientiane tiếp tục trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng văn bản dưới luật, hoạt động giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, nhất là trong thế hệ trẻ 2 địa phương.

Về kinh tế, TP.HCM và Vientiane nhất trí tăng cường trao đổi thông tin về cơ hội đầu tư, định hướng phát triển và chính sách thu hút đầu tư của mỗi bên. Hai địa phương sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp giao lưu, kết nối, tìm kiếm đối tác thông qua các diễn đàn, chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, sản phẩm và kết nối hàng hóa.

Trọng tâm hợp tác kinh tế tập trung vào thương mại, nông nghiệp, chế biến nông sản, xúc tiến chuyển giao công nghệ; hỗ trợ sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ của 2 bên đáp ứng tiêu chuẩn của mỗi quốc gia theo hướng hài hòa, bền vững.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 giữa TP.HCM và thủ đô Vientiane được kỳ vọng tạo khuôn khổ mới, đưa quan hệ hợp tác giữa 2 địa phương đi vào chiều sâu, thiết thực hơn ẢNH: XUÂN KHU

Tại buổi làm việc, ông Võ Văn Minh và ông Atsaphangthong Siphandone cũng điểm lại kết quả hợp tác giữa 2 địa phương trong giai đoạn 2021 - 2025. Theo đánh giá, nhiều nội dung hợp tác đã được triển khai tích cực, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tạo nền tảng cho giai đoạn hợp tác mới.

Đáng chú ý, hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao giữa TP.HCM và thủ đô Vientiane được duy trì thường xuyên. Một số chương trình, dự án như mô hình nuôi bò tại thủ đô Vientiane, dự án "Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP.HCM" cùng các hoạt động hợp tác giữa sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của 2 địa phương đã mang lại kết quả thiết thực.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh tặng quà cho ông Atsaphangthong Siphandone ẢNH: THÚY LIỄU

Hai bên khẳng định biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 là dấu mốc quan trọng, tạo khuôn khổ mới để TP.HCM và thủ đô Vientiane tiếp tục đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Biên bản ghi nhớ lần này không chỉ kế thừa kết quả đã đạt được mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực phù hợp với nhu cầu phát triển của mỗi địa phương trong giai đoạn mới.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh và Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thủ đô Vientiane Atsaphangthong Siphandone thống nhất sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan cụ thể hóa biên bản ghi nhớ thành các chương trình hành động, dự án hợp tác cụ thể.