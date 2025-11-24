Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM tăng cường hợp tác chiến lược với Ấn Độ qua vai trò cầu nối của VIFA

Thúy Liễu
Thúy Liễu
24/11/2025 05:34 GMT+7

Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM (VIFA) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 1 nhiệm kỳ 2025 - 2030, đặt mục tiêu đưa VIFA trở thành cầu nối đối ngoại nhân dân hiệu quả, gắn kết văn hóa với hợp tác kinh tế - khoa học công nghệ giữa 2 quốc gia.

Chiều 23.11, Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM (VIFA) lần thứ 1 nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 47 thành viên.

Ông Huỳnh Thành Lập giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM.

Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM (VIFA) lần thứ 1 nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 47 thành viên. 

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Bắc Nam, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của VIFA trong thời gian qua, đồng thời tin tưởng nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ là giai đoạn VIFA bứt phá, phát huy mạnh mẽ vai trò kết nối, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước phát triển tương xứng với tiềm năng.

Với phương châm "đổi mới, thực chất và sâu sát", ông Nam nhấn mạnh, TP.HCM đang đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mở ra cơ hội để Hội mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế, trong đó có Ấn Độ, đặc biệt ở các lĩnh vực giáo dục, hạ tầng giao thông đô thị và khoa học công nghệ. 

Ông Nam tin tưởng hoạt động của VIFA trong nhiệm kỳ mới sẽ chuyên nghiệp hơn, mở rộng hơn và đóng góp thiết thực cho công tác đối ngoại nhân dân của thành phố.

Tổng kết nhiệm kỳ qua, bà Hồ Thị Trinh Anh, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VIFA cho biết, Hội đã để lại dấu ấn sâu đậm trong hoạt động giao lưu văn hóa và hợp tác phòng chống dịch bệnh. Từ nền tảng sáp nhập 3 địa phương TP.HCM - Bình Dương - Bà Rịa - Vũng Tàu, VIFA hiện đã phát triển mạng lưới đến 12 chi hội cơ sở, trải rộng từ cộng đồng doanh nghiệp đến các viện nghiên cứu và trường đại học.

TP.HCM tăng cường hợp tác chiến lược với Ấn Độ qua vai trò cầu nối của VIFA- Ảnh 1.

Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM (VIFA) lần thứ 1 nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: THÚY LIỄU

Theo bà Trinh Anh, điểm sáng nhiệm kỳ qua là đưa hoạt động hữu nghị về cơ sở, gắn kết với thế hệ trẻ. Các sự kiện như ngày quốc tế Yoga, lễ hội Diwali và ngày lễ truyền thống của Ấn Độ đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên trong đời sống sinh viên tại nhiều trường đại học trên địa bàn. 

Trong giai đoạn dịch Covid-19, hoạt động hỗ trợ y tế và nhu yếu phẩm giữa hai bên càng thắt chặt tình hữu nghị Việt - Ấn.

Bên cạnh giao lưu văn hóa, Hội còn chủ động giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến các đối tác Ấn Độ, thông qua các chuyến tham quan thực tế tại Cần Giờ và Đồng Tháp dành cho Tổng lãnh sự quán Ấn Độ và INCHAM, mở ra cơ hội hợp tác kinh tế giữa doanh nghiệp hai nước.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, trên nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ, VIFA xác định trọng tâm mới là vai trò cầu nối kinh tế và khoa học công nghệ. Hội sẽ phối hợp thúc đẩy hợp tác giữa TP.HCM và Mumbai, đồng thời kêu gọi đầu tư của doanh nghiệp Ấn Độ trong các dự án hạ tầng trọng điểm như metro, đường sắt kết nối sân bay Long Thành và tuyến TP.HCM - Cần Thơ.

Ngoài ra, tận dụng thế mạnh của Ấn Độ về AI, công nghệ sinh học, vật liệu mới, VIFA sẽ xúc tiến kết nối trong các lĩnh vực này nhằm phục vụ chiến lược phát triển Viện Công nghệ tiên tiến của TP.HCM.

Trước giờ khai mạc Đại hội, các đại biểu đã tham gia đóng góp hỗ trợ người dân miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

