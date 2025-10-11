Lãnh đạo TP.HCM viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu

Sáng 11.10, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa, TP.HCM), nhân dịp trước Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đoàn đại biểu dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu ẢNH: NGUYỄN LONG

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn đại biểu đã dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng liệt sĩ, những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đã đến từng phần mộ liệt sĩ, thắp hương tưởng niệm, thể hiện tấm lòng tri ân và đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đối với những người con ưu tú của dân tộc.