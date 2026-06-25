Lãnh Thanh lên tiếng về tin đồn trên mạng xã hội

Trên fanpage có hơn 4.600 lượt theo dõi, diễn viên Lãnh Thanh vừa có động thái đáng chú ý khi phía quản lý điều hành kiêm đại diện pháp lý của anh phát đi thông cáo chính thức liên quan đến các thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo văn bản được công bố ngày 24.6, ông Ivan Nguyễn - quản lý điều hành kiêm đại diện pháp lý của Lãnh Thanh - khẳng định phía nghệ sĩ tôn trọng quyền tự do ngôn luận cũng như hoạt động thông tin đại chúng. Tuy nhiên, những nội dung bị cho là chưa được kiểm chứng, mang tính xuyên tạc hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nam diễn viên sẽ được xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

Thông cáo được đưa ra trong bối cảnh thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng và bình luận liên quan đến đời tư của Lãnh Thanh. Dù phía nam diễn viên không nêu cụ thể nội dung tranh cãi hay cá nhân liên quan, các thông tin này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Phía đại diện cho biết bộ phận pháp lý đã phối hợp với văn phòng thừa phát lại tiến hành lập vi bằng, số hóa và lưu trữ các dữ liệu liên quan, bao gồm bài viết, hình ảnh, bình luận và thông tin định danh của các tài khoản bị cho là có hành vi vi phạm.

Phía Lãnh Thanh cho biết đã phối hợp thu thập chứng cứ liên quan đến các thông tin chưa được kiểm chứng Ảnh: cắt từ ihay TV

Thông cáo cũng dẫn chiếu nhiều quy định pháp luật hiện hành như Bộ luật Dân sự 2015, Nghị định 15/2020/NĐ-CP và Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân cũng như chế tài xử lý hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên môi trường mạng.

Đại diện Lãnh Thanh yêu cầu gỡ bỏ các nội dung chưa được kiểm chứng

Bên cạnh việc thu thập chứng cứ, phía quản lý của Lãnh Thanh yêu cầu các cá nhân, hội nhóm và trang thông tin điện tử chủ động rà soát, gỡ bỏ những nội dung bị cho là sai lệch hoặc chưa được kiểm chứng liên quan đến nam diễn viên.

Theo thông cáo, hệ thống thu thập dữ liệu vẫn đang tiếp tục hoạt động. Đại diện của Lãnh Thanh cho rằng việc tiếp tục lưu trữ, phát tán hoặc chia sẻ lại các thông tin bị xem là sai sự thật sau thời điểm công bố thông cáo có thể khiến các bên liên quan phải đối mặt với các biện pháp pháp lý tiếp theo.

Ngoài ra, văn bản cũng nhấn mạnh mọi thông tin liên quan đến Lãnh Thanh chỉ được xem là chính thức khi do chính nam diễn viên hoặc văn phòng đại diện của anh công bố.

"Mạng xã hội có thể là ảo, nhưng trách nhiệm pháp lý và hậu quả kinh tế là hoàn toàn có thật. Sự im lặng của chúng tôi không phải là sự thỏa hiệp, mà là sự tôn trọng quy trình làm việc chặt chẽ của luật pháp", thông cáo nêu.

Hiện Lãnh Thanh chưa chia sẻ thêm ngoài thông cáo được phát đi thông qua người đại diện. Vụ việc tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận trong khi các bên liên quan chưa đưa ra thêm thông tin cụ thể về nguồn cơn của những tin đồn đang lan truyền trên mạng xã hội.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện diễn viên Lãnh Thanh xác nhận thông cáo đăng tải ngày 24.6 là quan điểm chính thức của phía nam diễn viên.