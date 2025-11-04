Lãnh tụ Iran đặt điều kiện tối hậu để hợp tác với Mỹ

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei hôm 3.11 tuyên bố rằng hợp tác giữa Tehran và Washington sẽ không thể diễn ra chừng nào Mỹ còn tiếp tục ủng hộ Israel, duy trì các căn cứ quân sự và can thiệp vào Trung Đông.

Điều kiện này được Lãnh tụ Khamenei đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách gia tăng áp lực lên Iran.

Theo truyền thông Iran, Lãnh tụ tối cao Khamenei phát biểu: “Hợp tác với Iran không tương thích với việc hợp tác và hỗ trợ chế độ [Israel]”.

“Nếu [Mỹ] có thể hoàn toàn chấm dứt ủng hộ cho chế độ Do Thái phục quốc [Israel], triệt thoái khỏi các căn cứ quân sự ở đây, và kiềm chế không can thiệp vào khu vực, khi đó sẽ có thể xem xét vấn đề [hợp tác]”.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tham dự một cuộc họp với sinh viên tại Tehran (Iran), ngày 3.11.2025 ẢNH: REUTERS

Ông Khamenei cũng cho rằng giữa Iran và Mỹ hiện đang có một xung đột mang tính nền tảng và bản chất, và có không tương hợp đến mức một mất một còn.

Vào tháng 10, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẵn sàng đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran “khi Tehran sẵn sàng”, đồng thời nói thêm rằng “bàn tay hữu nghị và hợp tác [với Iran] vẫn rộng mở”.

Hai nước đã tổ chức năm vòng đàm phán hạt nhân trước cuộc chiến kéo dài 12 ngày vào tháng 6 giữa Iran và Israel, trong đó Washington đã tham gia tấn công các địa điểm hạt nhân quan trọng của Iran.

Các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington đã gặp phải những trở ngại lớn, bao gồm cả việc làm giàu uranium trên đất Iran.

Các cường quốc phương Tây muốn mức làm giàu uranium giảm xuống mức 0 để giảm thiểu nguy cơ vũ khí hóa, một yêu cầu mà Tehran đã bác bỏ.

Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình.