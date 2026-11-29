Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei ra lệnh như trên sau khi các sự kiện trong những năm gần đây bộc lộ những lỗ hổng nghiêm trọng trong bộ máy an ninh và tình báo của Tehran.

Một người phụ nữ cầm bức ảnh Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tại Tehran (Iran) ngày 3.11 Ảnh: Reuters

Trong một video được chia sẻ trên ứng dụng nhắn tin Telegram hôm nay 29.11, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho rằng chính phủ nước này không nên trì hoãn việc bổ nhiệm một Bộ trưởng Tình báo chính thức, ngay sau khi dự luật cải tổ cơ quan tình báo được Hội đồng Giám hộ (cơ quan giám sát hiến pháp) thông qua.

Ông Esmail Khatib, Bộ trưởng Tình báo gần nhất của Iran, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào ngày 18.3 và hiện vẫn chưa có người kế nhiệm. Ông Khatib từng làm việc tại văn phòng của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, trước khi đứng đầu cơ quan tình báo dân sự từ tháng 8.2021.

Sự thâm nhập của tình báo Israel vào bên trong Iran đã được minh chứng qua các chiến dịch, như vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh năm 2020 và vụ sát hại thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran vào năm 2024.

Thực trạng này càng trở nên rõ nét hơn trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày vào tháng 6.2025, khi các đặc vụ Israel tại Iran đã hỗ trợ xác định mục tiêu tấn công vào hệ thống phòng không, các bệ phóng tên lửa và các chỉ huy quân sự cấp cao của Iran.

Ông Qalibaf cho biết thêm rằng Quốc hội Iran trước đó đã yêu cầu chính phủ đệ trình dự luật về việc tái cơ cấu Bộ Tình báo, nhưng do chính phủ chậm trễ, Quốc hội đã quyết định tự mình giải quyết vấn đề này.

Hôm nay, các nhà lập pháp Iran đã thông qua khuôn khổ dự luật liên quan và bắt đầu xem xét các điều khoản chi tiết, trong đó có việc mở rộng tiêu chuẩn đối với vị trí Bộ trưởng Tình báo, theo Reuters.