Thời sự

Lào Cai: Phó bí thư xã uống rượu lái xe tông 11 người

Phan Hậu
Phan Hậu
12/08/2025 10:43 GMT+7

UBND tỉnh Lào Cai đã có báo cáo chi tiết vụ việc ông Lò Văn Mạnh, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng lái xe ô tô biển xanh tông vào 11 người, khiến 1 người tử vong. Theo đó, qua kiểm tra xác định trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,286mg/lít khí thở.

Ngày 12.8, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai  Trần Huy Tuấn đã ký văn bản hỏa tốc báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Tỉnh ủy Lào Cai vụ Phó bí thư thường trực xã Phong Dụ Thượng lái xe gây tai nạn khiến 1 người chết và 10 người thương vong.

Lào Cai: Phó bí thư xã uống rượu lái xe tông 11 người- Ảnh 1.

Chiếc xe ô tô do ông Lò Văn Mạnh cầm lái tông vào đám đông ở Nhà văn hóa thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng tối 11.8

ẢNH: MXH

Theo báo cáo, ngày 11.8, xã Phong Dụ Thượng tổ chức Đại hội Đảng bộ xã Phong Dụ Thượng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tối cùng ngày, Đảng bộ xã Phong Dụ Tượng tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng thành công của đại hội.

Khoảng 20 giờ 30 phút, ông Lò Văn Mạnh, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng đã lái xe ô tô Toyota Fortuner biển xanh, mang biển số 21C - 1927 di chuyển từ Nhà hàng Nam Phong đến Nhà văn hóa thôn Làng Chạng để dự chương trình văn nghệ nhưng đã gây tai nạn nghiêm trọng tại sân Nhà văn hóa thôn Làng Chạng.

Vụ tai nạn đã làm 1 người chết là cháu P.D.K (8 tuổi), trú tại thôn Làng Chang, xã Phong Dụ Thượng và 10 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên. Trong đó, 3 người bị đa chấn thương đã chuyển lên Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai để điều trị.

Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn là do ông Lò Văn Mạnh không làm chủ được tay lái, trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,286mg/lít khí thở. Nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đối với trường hợp nạn nhân bị tử vong, UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo UBND xã cử lực lượng công an, dân quân, đoàn thể đến giúp đỡ gia đình lo hậu sự, có phương án hỗ trợ kinh phí theo quy định; tổ chức thăm hỏi người bị thương, hỗ trợ ban đầu 3 triệu đồng/người.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, UBND tỉnh Lào Cai có công điện hỏa tốc chỉ đạo chấn chỉnh, phổ biến ngay đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về việc nghiêm cấm sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, kể cả giờ nghỉ trưa. 

Tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia và tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Khám phá thêm chủ đề

nồng độ cồn UBND tỉnh Lào Cai lái xe phó bí thư xã tai nạn giao thông
